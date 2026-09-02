Gobierno prepara un estatuto antiterrorista que será radicado ante el Congreso: esto se sabe

Rodrigo Lara anunció la radicación del estatuto antiterrorismo. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Tras la conmoción que generó el atentado con explosivos contra la estación de Policía de Los Patios, en Norte de Santander, el gobierno anunció que intensificará la ofensiva contra los grupos armados y organizaciones criminales detrás de estos casos. De acuerdo con el jefe de la cartera política, el ministro Rodrigo Lara, el eje de esta estrategia será un estatuto antiterrorista que será puesto a discusión en el Congreso.

La apuesta obedece directamente a lo que le ha pedido el presidente Abelardo de la Espriella a las fuerzas militares: una ofensiva frontal contra estos grupos. El jefe de Estado ha dicho en varias oportunidades que declarará a dichas estructuras como terroristas, lo que también implica cerrarles la puerta a los diálogos de paz.

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El ministro Lara aseguró que el estatuto antiterrorista contempla, precisamente, crear esa lista de esos grupos terroristas y darle luz verde a unas herramientas más potentes en materia jurídica para combatirlos. Así mismo, explicó, se contempla fortalecer las labores de inteligencia militar y crear órganos nuevos órganos en la justicia que estén enfocados en estos grupos.

En cuanto al atentado de este martes en Los Patios, el funcionario señaló que en Norte de Santander operan el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, que estarían incrementando sus acciones terroristas ante la determinación del nuevo gobierno para combatirlos. De hecho, calificó los atentados como “cobardes”.

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“Es llenar un carro con dinamita, ponerlo frente a una estación de Policía y el tipo sale corriendo y lo activan inmediatamente. Murió una persona; nuestra solidaridad con sus familiares. Hay dos uniformados heridos, entre los cuales está un auxiliar, un muchacho, porque estos terroristas son desalmados y causan mucho daño”, dijo Lara.

El presidente Abelardo de la Espriella, tras un consejo de seguridad en Cúcuta, dijo este martes que su gobierno va a “liberar a este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza”. El jefe de Estado agregó que “cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el gobierno y aquí se acabó esa asociación criminal”. A esto se sumó una advertencia a la dirigencia política por el mismo tema.

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