“La negociación no es debilidad”: Santos en el marco de los 10 años del Acuerdo de Paz

El expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, habló de los 10 años del Acuerdo de Paz de 2016. Foto: EFE - Carlos Ortega

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A pocos días de que se cumplan los primeros 10 años de la firma inicial del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, que se suscribió en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, el expresidente Juan Manuel Santos, quien estuvo al frente de esa negociación, se refirió a lo que se ha logrado en esta última década y a las tareas pendientes. El exjefe de Estado habló de las lecciones que ha dejado este proceso, no solo para Colombia, sino para todo el mundo, justo en un momento de conflictos e incertidumbre geopolítica.

Durante su intervención, Santos aseguró que, para que la construcción de la paz tenga éxito, los Estados deben hacer presencia en todo su territorio, no solo con el pie de fuerza militar, sino también con la inversión social que se traduce en llevar jueces, maestros, médicos y obras de infraestructura, entre otras necesidades. En este punto, aseguró que por eso es tan importante la implementación total de lo firmado hace 10 años.

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“Desafortunadamente, los dos últimos gobiernos, por razones distintas, han fallado en este aspecto. Pero no es demasiado tarde. El acuerdo fue concebido como un marco integral. Sus distintos componentes se refuerzan entre sí. La seguridad sin transformación rural no será suficiente. La reincorporación sin oportunidades económicas no será suficiente. La justicia sin verdad no será suficiente”, aseguró Santos.

A renglón seguido, el ganador del Nobel señaló que cuando se habla de paz no se trata de un proyecto de cuatro u ocho años, y que tampoco se trata únicamente de silenciar los fusiles. Así mismo, aseguró que Colombia fue un país que alguna vez creyó que la paz tenía que llegar por la vía de la victoria militar, pero que con lo pactado en Cartagena y en La Habana, se demostró que la negociación también era un camino.

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“Hoy, alrededor del mundo, estamos presenciando lo contrario de lo que esperábamos. Las guerras están regresando. La diplomacia está bajo presión. Las instituciones multilaterales están siendo cuestionadas. Y existe una creciente tentación de creer que la fuerza militar es el único lenguaje que los adversarios entienden. Colombia ofrece una perspectiva distinta: la negociación no es debilidad. El compromiso no es rendición. Y el diálogo no significa abandonar los principios”, concluyó el exmandatario en el evento.

El pronunciamiento se produce justo cuando el presidente Abelardo de la Espriella está desmontando la estrategia de “paz total” de su antecesor, Gustavo Petro, que consistía en buscar acuerdos con varios grupos armados y bandas criminales. A esto se suma que desde la Presidencia también se está modificando parte de la estructura enfocada en la implementación del Acuerdo, pues el foco de la nueva administración será la seguridad.

Esta apuesta de De la Espriella se complementa con la apuesta de retomar la fumigación de cultivos ilícitos y extraditar a cabecillas de grupos armados que en el anterior gobierno llegaron a ser gestores de paz o negociadores en las diferentes mesas que respaldó el ahora expresidente Petro.

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