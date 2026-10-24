Gobierno De la Espriella se acerca a Estados Unidos: habló con delegación sobre migración

Pedro Agustín Roa, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y de Protección Internacional, se reunió con una delegación bipartidista de staffers del Congreso de los Estados Unidos. La reunión, en la que estuvieron presentes representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se desarrolló en el marco de las discusiones entre Colombia y Estados Unidos sobre migración, asistencia humanitaria y desarrollo sostenible.

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El viceministro Roa le agradeció a Estados Unidos la contribución de USD 26 millones para atender la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto en el occidente del país.

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El evento bilateral también contó con la presencia de la directora de Cooperación Internacional, Katherine Diartt Pombo. Desde este espacio, se reiteró la línea que se ha dictado desde la presidencia de De la Espriella sobre una política regulatoria más estricta. Los representantes de Colombia señalaron que esperan seguir desarrollando “una política migratoria humana, ordenada, segura y regular, basada en la cooperación internacional”.

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La importancia de este evento también pasa por la relación del Gobierno con el bipartidismo, tras las recientes tensiones por los apoyos del presidente de Colombia a María Elvira Sálazar, candidata republicana en las elecciones parlamentarias del país norteamericano. Después de la disputa, el legislador de mayor rango del Partido Demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU., Gregory Meeks, habló con el dirigente colombiano.

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El Gobierno colombiano desarrolla estas reuniones en el marco del giro diplomático que dirige el canciller Omar Bula. Esta semana, el gobierno celebró la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos que impuso restricciones de visa a 21 personas en Colombia, entre ellas a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol.

🇨🇴🤝🇺🇸 El viceministro Pedro Agustín Roa se reunió con una delegación bipartidista de staffers del Congreso de EE. UU. y representantes de la @OIMColombia para abordar los desafíos de la gestión migratoria, la atención humanitaria y el desarrollo sostenible.



La agenda incluyó… pic.twitter.com/hY6GI9YHwn — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 23, 2026

“La administración de Trump apoya al gobierno de Colombia en sus esfuerzos por eliminar la influencia del crimen organizado, incluso en sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo”, dice el documento del Departamento de Estado. El comunicado de Estados Unidos únicamente individualiza a estas siete figuras políticas. La medida, explica la instancia estadounidense, aplica también a las familias de estas personas.

Según el texto de la instancia del gobierno de Donald Trump, esta política se dirige a "ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan gobiernos democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política". Otros de los políticos a los que afecta esta decisión son: el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el senador electo Wadith Manzur; la representante electa Karen Manrique; a los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar, y al excongresista y exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa.

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