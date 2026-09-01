Canciller Bula se reúne con oficina contra la Droga y el Delito de la ONU: así fue la cita

El canciller Omar Bula se reunió con la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU. Foto: Cancillería

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El canciller Omar Bula Escobar se reunió este martes con delegados de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. La cita es clave dentro de la nueva estrategia emprendida por el gobierno de Abelardo de la Espriella contra el narcotráfico y las estructuras criminales de orden transnacional.

El encuentro comprendió un intercambio de resultados sobre los avances de la política antidrogas en Colombia y que dio un giro de 180° con la llegada de un nuevo gobierno a la Casa de Nariño. Y es que es esa la oficina que se encarga de la medición de los cultivos de uso ilícito en el país y que, según la administración de Gustavo Petro, habría certificado avances en la sustitución de cultivos.

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En ese contexto Bula indició que “discutió los desafíos que presentan las drogas y el crimen organizado transnacional, y la necesidad de fortalecer la cooperación para enfrentarlos”. En ese panorama resultan claves los acercamientos con Estados Unidos, pero además, los recientes movimientos en esa materia del gobierno De la Espriella.

De acuerdo con la Cancillería, “Colombia está construyendo, junto a la comunidad internacional, respuestas para proteger a nuestras comunidades, enfrentar al crimen organizado y avanzar hacia un país más seguro”.

Desde esa Oficina destacaron la participación de Bula en el encuentro indicando que “se revisaron los avances y proyectos en materia de sustitución de cultivos ilícitos, seguridad y fortalecimiento institucional para transformar los territorios”. Agregaron, además, que “la jornada fue clave para consolidar la cooperación internacional e impulsar acciones conjuntas para abordar estas problemáticas de manera integral y sostenible”.

Dentro de los avances expuestos por el gobierno se presentaron los indicadores del primer mes de mandato. Allí se habría presentado el reporte de más de 41 extradiciones avaladas por la Presidencia, entre ellas varios cabecillas de narcoestructuras como Geovany Andrés Rojas, alías Araña, entre otros.

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Bajo ese contexto también resulta importante la derogatoria de la resolución 006 de 2015 que prohibía el uso de glifosato para la aspersión aérea de cultivos. No obstante, esa derogatoria no implica el inicio de esas operaciones. Finalmente, un tema que también tendría lugar en la cita es la inclusión de Colombia en el denominado bloque del Escudo de las Américas, estrategia de seguridad liderada por los Estados Unidos.

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