Gobierno deroga decreto que prohibía a presidente y vicepresidenta viajar juntos

El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez.

A través del decreto 2003 del 13 de octubre, que deroga el 835 de 2021, el Gobierno Nacional acabó con la prohibición que tenían el presidente de la República y el vicepresidente de viajar juntos en misiones nacionales e internacionales.

Esta semana, en el Cauca, la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro había cuestionado dicha norma: “¿Por qué no está Francia aquí? Porque hay un decreto estúpido, o no tan estúpido, que dice que donde está el presidente no puede estar la vicepresidenta porque nos pueden matar a los dos, entonces es un papayazo, pues eso dice el decreto, nosotros no sabíamos de eso, pero ahí está”, manifestó el mandatario en un evento público en Caldono.

En efecto, durante el gobierno de Iván Duque se expidió el decreto 835, el cual definió una serie de condiciones al momento de que el jefe de Estado y quien puede ser su reemplazo en caso de una ausencia temporal o absoluta, en ese momento la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, tuviesen que asistir a un mismo evento.

En este sentido, se estableció que los desplazamientos que realizaran, tanto a nivel nacional como hacia el extranjero, deberían realizarse por separado y con una logística diferente, sin importar el medio de transporte. Y se definió que la vicepresidenta no podía salir del país cuando el presidente se encontrase fuera del territorio nacional, salvo que este, por razones excepcionales de necesidad, lo autorizara.

Ahora, el decreto 2003 del actual gobierno decidió que “como quiera que las funciones del vicepresidente se concretan en la realización de misiones o encargos específicos, como tareas, labores o cometidos concretos que le sean asignados por el presidente, independientemente de si el primer mandatario se encuentra o no dentro del territorio nacional, se hace necesario derogar el decreto referido”.

El decreto –que deroga la mencionada prohibición– comenzó a regir a partir de la fecha de su expedición, es decir, desde el jueves pasado, lo que determina que tanto el presidente Gustavo Petro, como la vicepresidenta Francia Márquez, podrán hacer desplazamientos dentro y fuera del país juntos sin que medie algún tipo de restricción legal.