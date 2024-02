Gobierno niega que nueva ministra de Deporte sea cuota de algún partido

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, en la moción de censura a la exministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Foto: José vargas

“No tiene la representación política de ningún partido”, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre Luz Cristina López Trejos, quien este miércoles quedó elegida como nueva ministra de Deporte. Las palabras de Velasco tuvieron lugar en medio de la moción de censura contra la exministra Astrid Bibana Rodríguez por la pérdida de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos de 2027.

”Es una mujer con una gran experiencia en los Juegos Paralímpicos. Ha trabajado toda su vida en esos temas”, aseguró Velasco sobre López. “No hay necesidad de explicar que no tiene la representación política de ningún partido en particular, porque no la tiene. No nos sentamos institucionalmente con ningún partido a pedirle una candidatura. El presidente, en su libre decisión la llamó, agregó el jefe de la cartera del Interior.

Este miércoles, horas antes de renunciar a la presidencia del Partido Conservador, Efraín Cepeda dijo que López Trejos no representa a esa colectividad, como se había especulado en un principio. “Me corresponde, como presidente del partido, consultar al directorio nacional, pero la oficialidad del partido no está de ninguna manera representada en ese nombramiento”.

Así, Cepeda, quien negó su participación en la gestión del nombramiento y dijo no tener conocimiento de la negociación, aclaró que esta decisión no afecta la posición de los conservadores frente a los proyectos de reformas del gobierno de Gustavo Petro. “Debo afirmar que, al nombrar a esta persona, no sé cuál es la intención del Gobierno, pero las posiciones del partido frente a las reformas, que fueron posiciones amenazadas y discutidas, continúan con plena vigencia”, dijo.

En el debate que fue citado por los senadores de la oposición, Velasco ofreció una explicación detallada sobre cómo se perdieron los Juegos. Aunque admitió la responsabilidad del gobierno actual, también recordó que fue la administración de Iván Duque la que comenzó con los incumplimientos de pago a Panam Sports, organizador de las justas.

