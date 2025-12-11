Logo El Espectador
Gobierno Petro derogó el nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador

El exalcalde de Cali había sido nombrado en el cargo diplomático el pasado 22 de mayo. Estas son las razones de la decisión.

David Efrén Ortega
11 de diciembre de 2025 - 04:49 p. m.
Jorge Iván Ospina ya no será embajador de Colombia en Palestina.
Foto: Facebook de Jorge Iván Ospina
El Espectador pudo confirmar que Jorge Iván Ospina ya no es embajador de Colombia en Palestina. La decisión la tomó la Cancillería en los últimos días y el también exalcalde de Cali le envió una carta al presidente Gustavo Petro manifestándole su postura ante la decisión.

Noticia en desarrollo...

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
