Gobierno Petro derogó el nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador

El Espectador pudo confirmar que Jorge Iván Ospina ya no es embajador de Colombia en Palestina. La decisión la tomó la Cancillería en los últimos días y el también exalcalde de Cali le envió una carta al presidente Gustavo Petro manifestándole su postura ante la decisión.
Noticia en desarrollo...
