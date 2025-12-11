Si Maduro solicita asilo en Colombia, Cancillería no descarta darle luz verde

Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio. Foto: Óscar Pérez

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, dijo este jueves que el gobierno de Gustavo Petro podría aprobar un estatus de asilo para Nicolás Maduro en Colombia. Aunque fue clara en señalar que no existe ningún trámite o solicitud relacionada con el tema, señaló que es su deber darle el mismo trámite a todas las solicitudes de ese tipo.

“Colombia es respetuosa de todos los instrumentos internacionales en materia de asilo y de refugio; por consiguiente, cualquier solicitud de asilo o de protección internacional que nos haga una persona de cualquier país, no tenemos más destino que valorarla”, afirmó Villavicencio.

Sin embargo, la jefa de la diplomacia también insistió en que cualquier otra información al respecto es una especulación y que el país procesa cerca de 30.000 solicitudes de refugio de ciudadanos de distintas nacionalidades, pero hasta el momento no hay un caso relacionado con Nicolás Maduro.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente tensión por la presión de Estados Unidos contra el régimen de Maduro. Esta semana, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar una eventual “invasión” al país vecino y aseguró que la mejor opción es una salida pacífica que incluiría amnistía y nuevas elecciones para un gobierno de transición.

Además, el choque escaló por cuenta de una mención directa de Trump contra Petro. “Va a tener grandes problemas si no se da cuenta (...) más le vale que se dé cuenta o será el siguiente. Espero que esté escuchando. Será el siguiente porque no nos gusta que maten gente y vendan drogas. Las venden en Estados Unidos, y Colombia es un importante productor de drogas”, dijo el mandatario republicano.

Noticia en desarrollo...

