Si Maduro solicita asilo en Colombia, Cancillería no descarta darle luz verde

Rosa Villavicencio aseguró que hasta el momento no se ha presentado ninguna solicitud formal, pero que si llega será analizada como cualquier otra.

Redacción Política
11 de diciembre de 2025 - 07:31 p. m.
Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio.
Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio.
Foto: Óscar Pérez
La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, dijo este jueves que el gobierno de Gustavo Petro podría aprobar un estatus de asilo para Nicolás Maduro en Colombia. Aunque fue clara en señalar que no existe ningún trámite o solicitud relacionada con el tema, señaló que es su deber darle el mismo trámite a todas las solicitudes de ese tipo.

“Colombia es respetuosa de todos los instrumentos internacionales en materia de asilo y de refugio; por consiguiente, cualquier solicitud de asilo o de protección internacional que nos haga una persona de cualquier país, no tenemos más destino que valorarla”, afirmó Villavicencio.

Lea también: Gobierno Petro derogó el nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador

Sin embargo, la jefa de la diplomacia también insistió en que cualquier otra información al respecto es una especulación y que el país procesa cerca de 30.000 solicitudes de refugio de ciudadanos de distintas nacionalidades, pero hasta el momento no hay un caso relacionado con Nicolás Maduro.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente tensión por la presión de Estados Unidos contra el régimen de Maduro. Esta semana, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar una eventual “invasión” al país vecino y aseguró que la mejor opción es una salida pacífica que incluiría amnistía y nuevas elecciones para un gobierno de transición.

No se pierda: Carlos Caicedo y Luis Carlos Reyes se distancian del petrismo y anuncian consulta

Además, el choque escaló por cuenta de una mención directa de Trump contra Petro. “Va a tener grandes problemas si no se da cuenta (...) más le vale que se dé cuenta o será el siguiente. Espero que esté escuchando. Será el siguiente porque no nos gusta que maten gente y vendan drogas. Las venden en Estados Unidos, y Colombia es un importante productor de drogas”, dijo el mandatario republicano.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Política

Alan Botero(5584)Hace 23 minutos
Que tiene Boric siendo de izquierda condena sin cálculos ni amiguismo la dictadora de Venezuela
Alan Botero(5584)Hace 24 minutos
Como bobita la canciller, cree que Nicolas se va ir del poder asi suavecito, y que pasa con lo que realmente mandan al títere de Nicolas, Diosdado no hay persona mas patan que este Sr, y Padrino Lopez, que de la única forma que abandon el poder es a bala o cuando realmente se sientan amanenazados de muerte, como todos los bandidos que estan aportas lloriquean como niños, razon tiene Maria Corina que solo a plomo se van, La presidente de México y el de aca ojalá tuvieran los pantalones que
antonio bonilla(7747)Hace 26 minutos
Maduro es colombiano y no necesita ningún tipo de asilo.
