El último ministro de Igualdad será el agente liquidador de esa misma entidad: esto se sabe

Alfredo Acosta Zapata, quien fue el último ministro de Igualdad, fue designado como agente liquidador de la entidad. Foto: Cortesía de Semana

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El Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro designó a Alfredo Acosta Zapata como el agente liquidador de lo que fue el Ministerio de Igualdad. El líder indígena fue el último jefe que tuvo esa cartera hasta el pasado 19 de junio, cuando se emitió el decreto con el que se le puso punto final a una entidad que estuvo llena de polémicas.

La hoja de vida de Acosta Zapata fue publicada por la Presidencia de la República, lo cual es un paso previo a su designación oficial.

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El decreto del pasado 19 de junio lo que dice es que el mandatario es el único que podrá designar al liquidador, que se convertirá, además, en el “representante legal de la entidad, y deberá continuar y concluir las operaciones pendientes al tiempo de la liquidación”.

Dentro de los 30 días siguientes a que asuma sus funciones, esa persona deberá elaborar “un programa de supresión de cargos, determinando el personal que por la naturaleza de las funciones desarrolladas debe acompañar el proceso de liquidación”. Con la designación del ya exministro se busca atender, entre otras cosas, la incertidumbre de los funcionarios.

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“El liquidador no podrá vincular nuevos servidores públicos a la planta de personal del Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación, ni realizar cualquier tipo de actividad que implique celebración de pactos, convenciones o acuerdos colectivos, o cualquier otro acto que no esté dirigido a la liquidación de la entidad. El liquidador podrá contratar personas naturales o jurídicas especializadas para la realización de las diversas actividades propias del proceso de liquidación cuando las necesidades del servicio lo ameriten”, se lee en el documento.

Según conoció El Espectador, previo a ese decreto hubo varias reuniones entre el mismo Acosta y los trabajadores de los sindicatos y los no sindicalizados. En esos encuentros no solo se habló de las directrices que hasta el momento se dirigieron hacia el Minigualdad, también dos circulares en las que se hablaba sobre la “Estabilidad Laboral Reforzada” y la entrega de los informes para el cierre de la cartera. Sobre ambas, los trabajadores señalaron incongruencias y pidieron ampliar los plazos para presentar los documentos que les permitieran hacer parte de la primera. En ese entonces, se prometió que se levantarían ambas circulares.

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Todo eso toca directamente a los cerca de 600 funcionarios de planta que tiene la cartera y que en este momento están en vilo. De acuerdo con fuentes que hablaron con este diario, parte de esas dudas vienen por la falta de un agente liquidador que comience a adelantar las funciones necesarias para, entre otras cosas, oficializar la salida de los trabajadores de esa cartera. Sin eso, las personas técnicamente seguirían trabajando para la entidad, que en ese momento, ya no tiene personería jurídica: “Estamos vinculados, pero no sabemos a qué”, dijo una de las personas que habló con este medio.

Este fue el decreto para liquidar el Ministerio de Igualdad:

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