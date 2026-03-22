Gobierno entregó balance del foro CELAC-África: estos fueron los puntos claves

Al cierre del evento, el presidente Petro hizo el traspaso de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a su homólogo de Uruguay, Yamadú Orsi. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La vicepresidenta Francia Márquez presentó un balance de los cuatro días del foro CELAC-África, que se llevó a cabo en Bogotá con la participación de jefes de Estado y delegaciones diplomáticas de varios países. El cierre del evento fue este sábado, con un espacio en el que intervinieron presidentes, cancilleres, ministros, embajadores y altos funcionarios de los 47 países asistentes, 32 de América Latina y el Caribe y 18 de África.

“Durante estos días asistimos a un encuentro de culturas, de intercambios, de conocimientos, pero también de propuestas y la concreción de acuerdos que aquí se materializaron y que, sin dudas, van a contribuir en el propósito por el cual nos citamos a este Foro de Alto Nivel”, destacó la vicepresidenta.

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La funcionaria destacó avances valiosos en cinco ámbitos: COP 60.000 millones en operaciones comerciales, una hoja de ruta conjunta para la transición energética, la puesta en marcha de un diálogo estratégico por la equidad digital, la apertura de un concurso de Movilidad Académica Internacional en África y la creación de la Alianza Estratégica de Mujeres Africanas, Afrodescendientes e Indígenas.

“En medio de un mundo con múltiples crisis: climática, migratoria, de hambre, de conflicto armado y una violencia que se exacerba cada vez más, aquí se han juntado pueblos llenos de esperanza, de alegría, con el compromiso férreo de construir paz y de enseñarle al mundo caminos reales de cómo la cooperación bilateral entre dos regiones históricamente atravesadas por el colonialismo, la esclavitud y el racismo”, concluyó Márquez.

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El presidente Gustavo Petro también participó en el foro y, aunque llegó varias horas tarde al encuentro, pronunció un discurso en el que tocó varios temas. El jefe de Estado aseguró que la cumbre refleja las posibilidades de poner a la humanidad en el centro de las decisiones del mundo. En este sentido, se refirió a las guerras a nivel mundial, la “impotencia” de Naciones Unidas en cada caso y agregó que la vida está en riesgo por la crisis climática.

En un momento de la intervención cargó contra Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump. Según el presidente, el funcionario estadounidense mantiene un discurso que podría llevar al mundo a una nueva era de conflictos. “Ante esta situación, creo que América Latina y África deben buscar su propia identidad, no para encerrarnos, sino para hablarle al mundo”.

El mandatario agregó que Rubio está equivocado y dijo que, como latino, debería entenderlo. “Ser latinos no consiste en avasallarnos los unos a los otros. En América Latina hemos aprendido a no destruir el hogar del vecino, a no matarle el hijo a la madre a través de un misil, a saber distinguir un señor lanchero que lleva una sustancia ilícita porque no tiene con qué más comer y no merece recibir un misil. Simplemente hablando se pueden encontrar las soluciones. Eso le dije a Trump”. Al cierre tuvo un diálogo bilateral con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

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