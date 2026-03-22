Cepeda (34,5 %), Valencia (22,2 %) y De la Espriella (15,4 %) lideran encuesta del CNC

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella lideran nueva encuesta. Foto: Archivo Particular

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Una nueva encuesta de intención de voto para la primera vuelta presidencial promete agitar las campañas durante los próximos días. Se trata del primer sondeo de los últimos meses que trae un panorama distinto en el top 3 de la tabla, pues si bien mantiene a Iván Cepeda como el puntero, ahora deja como su principal perseguidora a Paloma Valencia y en el tercer lugar a Abelardo de la Espriella.

La medición es del Centro Nacional de Consultoría (CNC) y fue financiada por Cambio. La pregunta que se les hizo a 2.157 personas fue cuál de las fórmulas inscritas para la primera vuelta respaldará en las urnas. La llave de Iván Cepeda y Aida Quilcué se mantiene en el primer lugar en esta encuesta con un 34.5 % de los votos, lo que en otras palabras indica que la candidatura del petrismo se mantiene estable.

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La noticia, como ya se comentó, es el gran impulso que tomó Paloma Valencia para ubicarse en el segundo lugar, junto a su fórmula Juan Daniel Oviedo, con el 22,2 % de los votos. Por ende, la tercera casilla también es noticia con el descenso del abogado Abelardo de la Espriella y su fórmula José Manuel Restrepo, con 15,4 % de la intención de voto.

En la parte media de la tabla, con bastante diferencia de los tres punteros, aparecen Claudia López y Leonardo Huerta (3,7 %), Sergio Fajardo y Edna Bonilla (3,6 %), Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas (1,3 %) y Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas (1 %).

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Cabe anotar que el porcentaje para el voto en blanco en esta encuesta es del 6,5 %, mientras que el “no sabe o no responde” abarca un 8 %. Así las cosas, detrás de todos estos datos aparece un grupo de candidatos con menos del 1 % de la intención de voto para el llamado a las urnas del próximo 31 de mayo.

Así las cosas, detrás de Miguel Uribe vienen Roy Barreras (0,5 %), Sondra Macollins (0,4 %), Clara López (0,3 %), Gustavo Matamoros (0,2 %), Luis Gilberto Murillo (0,2 %), Mauricio Lizcano (0,2 %) y Carlos Caicedo (0,1 %). En este punto llama la atención que varios políticos con amplio recorrido y votos probados en sus regiones aparezcan detrás de figuras nuevas para la opinión pública o ajenas a los ejercicios proselitistas.

En cuanto a escenarios hipotéticos de segunda vuelta, un eventual choque entre Iván Cepeda y Paloma Valencia dejaría un escenario muy cerrado y cercano al empate, pues el primero obtendría el 43,3 % y la segunda el 42,9 % de la intención de voto. Si el pulso fuera entre Cepeda y De la Espriella, ganaría el candidato del Pacto con 48,1 %, frente al 35,5 % del abogado.

La encuesta del CNC se conoce tras la reconfiguración del panorama con las fórmulas vicepresidenciales y en medio de los juegos de las alianzas con partidos políticos y los esfuerzos de varias candidaturas para conquistar el centro político.

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