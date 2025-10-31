Gobierno Petro le pide a Galán revisar decreto que desató paro motero en Bogotá

Movilizaciones y protestas de motociclistas y moteros contra las medidas restrictivas a los actores viales por parte de la alcaldía y la secretaría de movilidad Foto: El Espectador - José Vargas

Al despacho del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, llegó este viernes una carta del Ministerio del Interior, suscrita por el viceministro de Diálogo Social, Gabriel Rondón, relacionado con el polémico decreto 528 del 29 de octubre de 2025, que restringió la movilidad en motocicletas durante el fin de semana de Halloween.

El viceministerio aseguró que, atendiendo al ejercicio de escucha activa y diálogo genuino que caracteriza al Gobierno, adelantó un espacio de diálogo con los representantes de los moteros, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para explorar soluciones a la polémica que generó un paro motero que afectó la movilidad de la capital.

Según Rondón, tras ese encuentro le enviaron a la Alcaldía, con respeto y sin transgredir la independencia administrativa, sugerencias para revisar y focalizar las medias del decreto en cuestión, que determinó varias medidas entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre.

“Las medidas ordenadas a través del decreto en mención afectan directamente a alrededor de personas 519.6461 se movilizan en motocicletas tanto en la zona urbana como rural de la capital y de sus municipios aledaños, de las cuales 33,7 % utilizan estos vehículos para adelantar trabajos de domicilios, mensajería entre otros”, se lee en la carta.

El ministerio destacó que los moteros expusieron las medidas objeto de observación y las afectaciones en la movilidad, la seguridad y la economía de los capitalinos. “Es por eso que se insta a considerar la reducción de las medidas y que las mismas se enfoquen en las caravanas que se desarrollen en ocasión de la celebración de Halloween, pero que no afecten a la totalidad de personas que trabajan y se transportan en motocicleta”, agregan en la carta.

