Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Gobierno Petro le pide a Galán revisar decreto que desató paro motero en Bogotá

El Espectador conoció un oficio en el que el Ministerio del Interior le solicitó a la administración distrital considerar flexibilizar las restricciones a los motociclistas durante el fin de semana de Halloween.

Redacción Política
31 de octubre de 2025 - 09:31 p. m.
Movilizaciones y protestas de motociclistas y moteros contra las medidas restrictivas a los actores viales por parte de la alcaldía y la secretaría de movilidad
Movilizaciones y protestas de motociclistas y moteros contra las medidas restrictivas a los actores viales por parte de la alcaldía y la secretaría de movilidad
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Al despacho del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, llegó este viernes una carta del Ministerio del Interior, suscrita por el viceministro de Diálogo Social, Gabriel Rondón, relacionado con el polémico decreto 528 del 29 de octubre de 2025, que restringió la movilidad en motocicletas durante el fin de semana de Halloween.

El viceministerio aseguró que, atendiendo al ejercicio de escucha activa y diálogo genuino que caracteriza al Gobierno, adelantó un espacio de diálogo con los representantes de los moteros, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para explorar soluciones a la polémica que generó un paro motero que afectó la movilidad de la capital.

Lea también: Esta fue la información que solicitó la Registraduría a partidos por candidatura de Quintero

Según Rondón, tras ese encuentro le enviaron a la Alcaldía, con respeto y sin transgredir la independencia administrativa, sugerencias para revisar y focalizar las medias del decreto en cuestión, que determinó varias medidas entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre.

“Las medidas ordenadas a través del decreto en mención afectan directamente a alrededor de personas 519.6461 se movilizan en motocicletas tanto en la zona urbana como rural de la capital y de sus municipios aledaños, de las cuales 33,7 % utilizan estos vehículos para adelantar trabajos de domicilios, mensajería entre otros”, se lee en la carta.

No se pierda: Uribe y Gaviria anuncian “gran coalición por el futuro de Colombia” tras reunión en Medellín

El ministerio destacó que los moteros expusieron las medidas objeto de observación y las afectaciones en la movilidad, la seguridad y la economía de los capitalinos. “Es por eso que se insta a considerar la reducción de las medidas y que las mismas se enfoquen en las caravanas que se desarrollen en ocasión de la celebración de Halloween, pero que no afecten a la totalidad de personas que trabajan y se transportan en motocicleta”, agregan en la carta.

Carta del Ministerio del Interior a Galán por paro de moteros

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Moteros

Paro de moteros

Halloween

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Motociclistas

Alcaldía de Bogotá

Ministerio del Interior

Bogotá

Carlos Fernando Galán

31 de octubre

Caravana Halloween

 

Ptolomeo(73769)Hace 38 minutos
Un país indisciplinado que no tolera ninguna reglamentación qué imponga autoridad. Vehículos si cumplen pico y placa hacen sacrificio todo el año y estos moteros por 4 días de restricción salen a sembrar el caos y el desorden. La Ley es para todos.
LEFR(9389)Hace 45 minutos
Dr. Galán. Otro motivo con el cual se puede apalancar el decreto es ambiental. Si el jefe del bobierno se la monta y él que tanto ama el medio ambiente, puede hablar de cuánto impacta al medio ambiente un aparato de esos de dos ruedas que hacen combustión directa en proporciones de gasolia y aceite. Imagínese cuanto contaminan en las dichosas caravanas. Mejor que el bobierno se dedique a buscar como sacar del problema de los soles a su amig Maduro... no sea que no lo dejen salir dla lista clinto
Olegario (51538)Hace 56 minutos
Este hampón del Petro, como siempre, del lado de los infractores, de los vándalos, de los desadaptados, en suma, de los delincuentes. Hay que cobrárselas toditas en 2026. Ni un voto por estos señores del PH.
LEFR(9389)Hace 1 hora
Y por qué el bobierno no habla de quitar el pico y placa? Si los moteros que no pagan peajes, no pagan el SOAT, irrespetan todo el código de tránsito por qué los de los carros si deben pagar y tener sus carros guardados?. Los dueños de los carros también lo tienen para ir atrabajar a llevar sus familiares al médico, para hacer tareas... Entonces? Bobierno pescando en rio revuelto votos y más votos mejor dicho botos (de botar o tirar).
Carlos (63194)Hace 1 hora
Claro, los petristas tiran la piedra y esconden la mano. Ellos fueron los que promocionaron este paro ilegal, con la ayuda del gobierno, y ahora piden que reevalúen perdonar a quienes quieren destruir Bogotá con su caos y violencia. Izquierda de damier que sólo sirve para destruir el país.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.