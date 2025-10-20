Gobierno Petro llamó a consultas a embajador en EE. UU., Daniel García-Peña

El embajador Daniel García-Peña fue llamado a consultas. Foto: Juan Cano/Presidencia

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, fue llamado a consulta, informó la canciller Rosa Villavicencio en medio del ahondamiento de la nueva crisis con ese país por las declaraciones de su presidente, Donald Trump, quien dijo, sin pruebas, que el presidente Gustavo Petro es un “líder del narcotráfico” y que “fomenta la producción de droga”.

“La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy informa a la opinión pública que Daniel García-Peña, embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro Urrego y ya se encuentra en Bogotá. En las próximas horas el gobierno nacional informará las decisiones tomadas al respecto”, indicó en un comunicado la Cancillería.

Esta es la segunda vez que, en 2025, el presidente Petro llama a consultas a García-Peña. En julio pasado se hizo el llamado luego de que la Casa Blanca hiciera lo propio con John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en medio del choque de ese momento por las acusaciones de Petro de que funcionarios de Estados Unidos, supuestamente, habrían tenido que ver con el magnicidio de Miguel Uribe; algo por lo que Petro rectificó.

El nuevo llamado a Daniel García-Peña a consulta se da por las declaraciones de Trump, luego de que el presidente Petro acusara a ese país de asesinar a un ciudadano colombiano en un operativo en el mar Caribe -que habría pasado en aguas colombianas-. Luego de que Petro dijera esto, Trump anunció que frenaría el flujo de recursos humanitarios de ese país a Colombia.

Esto pasa, además, mientras se espera el anuncio de cuáles serán los nuevos aranceles que Washington D.C. impondrá a Colombia, asegurando que la lucha contra las drogas en el país no ha dado los resultados que espera la Oficina Oval. Un asunto que, desde la Casa de Nariño, han negado, asegurando que se han impulsado operativos para enfrentar el narcotráfico.

En declaraciones de Trump a medios, el presidente estadounidense aseguró que Colombia “es una máquina productora de drogas y no seremos parte de eso. Los campos están cargados de drogas, producen tremendas cantidades de cocaína que venden por todo el mundo y destruyen familias. Colombia está fuera de control y ahora tiene el peor presidente: es un lunático que tiene problemas mentales”.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, reiteró que desde el Ejecutivo se ha priorizado la lucha contra el narcotráfico. “La Fuerza Pública, bajo los lineamientos del señor presidente, mantiene un compromiso absoluto en la lucha contra el cáncer del narcotráfico, un mal que no reconoce fronteras y que lleva violencia y muerte tanto a los países productores como a los consumidores”, manifestó en X.

Expuso resultados como la incautación de 2.652 toneladas de cocaína incautadas, 17.735 laboratorios destruidos, 58.216 hectáreas erradicadas y 776 extradiciones.

