Gobierno de Petro no ha cumplido 146 de 195 compromisos hechos

El presidente Gustavo Petro con su gabinete ministerial este martes 4 de febrero. Foto: Archivo Particular

Este jueves en la noche, durante un consejo de ministros transmitido en vivo desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro presentó las cifras sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por su administración. Según el mandatario, de los 195 pactados en reuniones con la ciudadanía, 146 aún no se han concretado. Es decir, el 75 %.

El jefe de Estado enumeró los ministerios en orden de incumplimiento, comenzando por Educación, a pesar de que el jefe de la cartera, Daniel Rojas Medellín, aún no se encontraba en el recinto. De acuerdo con sus datos, esa entidad ha dejado pendientes 18 de 19 compromisos, lo que equivale a un 95 % de incumplimiento.

“Educación no ha girado alrededor del programa del gobierno, sino a otras cosas. Mi mayor error fue haber puesto de ministro de Educación a Alejandro Gaviria porque no entró a colaborar con el programa elegido por el pueblo, sino a detenerlo. Y no es que se haya acabado con su salida, la costumbre siguió”, afirmó Petro.

El Ministerio de Minas y Energía fue el segundo en la lista, con 16 proyectos incumplidos, es decir, el 84 %. “Cuando vemos que el tránsito hacia energías limpias no avanza lo suficientemente rápido, es porque su principal operador, Ecopetrol, no lo está haciendo con la velocidad requerida”, señaló el presidente. Luego, se dirigió al ministro Andrés Camacho con una advertencia: “Se están incumpliendo porque los petroleros están ganando la partida. Porque les tenemos miedo. Y yo no les tengo miedo. Entonces, tome nota”.

En tercer lugar quedó Defensa, con 15 compromisos sin ejecutar de 23, lo que representa un 65 %. “Pienso que en los que hemos cumplido está contabilizado el aumento del salario al soldado”, comentó Petro. Luego, se refirió al Ministerio de Vivienda y cuestionó a su titular, Helga Rivas: “¿Dónde está la revolución del agua?”.

Entre otras carteras, reconoció que Ambiente ha cumplido seis de seis compromisos asumidos. Por su parte, el ministro de Justicia, tiene pendientes dos.

“Cada ministro aquí o cumple con el pueblo o hay que cambiarlo. Lo notifico. O hay que cambiar al presidente del gobierno”, le advirtió Petro a su gabinete.

