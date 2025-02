“Laura Sarabia y Armando Benedetti deberían ocupar cargos menos importantes”: Bolívar

Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, durante consejo de ministros transmitido en vivo. Foto: Presidencia

En medio del tenso consejo de ministros que el presidente Gustavo Petro decidió transmitir en vivo como si se tratara de una alocución, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, tomó la palabra para hablar de la gestión en su entidad, pero también se refirió al tema espinoso del encuentro: la llegada de Laura Sarabia a la Cancillería y de Armando Benedetti a la jefatura del despacho presidencial.

Luego de que la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, cuestionaran ambas movidas, Bolívar se solidarizó con ambas y le dijo al presidente Petro que “Laura Sarabia y Armando Benedetti, a pesar de que han sido importantes en este proyecto, deberían ocupar cargos menos importantes para nosotros”, dijo.

Casi de inmediato, el presidente, sin mencionar nombres, dijo que en el consejo hay “aspirantes a ser candidatos” y que quienes quieran hacerlo deben presentar sus renuncias. Bolívar le respondió a Petro que no está en campaña, que no sabía que se iba a transmitir el consejo de ministros y que ya le había manifestado en privado sus molestias.

La discusión empezó cuando la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, le dijo a Petro tiene varias inconformidades con sus decisiones. “No me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle que me respete. Y no me parece, y respeto a [Armando] Benedetti, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando”, dijo Márquez.

A ella se sumó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien puso en consideración su renuncia, pues aseguró que no puede acompañar al Gobierno junto con Armando Benedetti. “Son casi 20 años de militancia política en el progresismo. Presidente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete, de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti”, dijo la ministra.

En medio del inédito consejo de ministros, el mandatario hizo un jalón de orejas a varios de sus ministros, pues, según explicó, de los 195 compromisos pactados en reuniones de gabinete, 146 aún no se han concretado; es decir, el 75 %. Las carteras de Educación, Energía y Defensa fueron algunas de las más cuestionadas por el jefe de Estado.

