El mandatario confirmó que entre los muertos se encuentra “Marcos Pacífico”, señalado como jefe del frente José María Becerra del Eln, que a su vez pertenece al frente de guerra suroccidental de ese grupo guerrillero. En la operación también fue dado de baja alias “Ochenta” o “Murillo”, otra figura…

El presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles acerca de cómo se desarrolló la llamada operación Ónix, en el marco de la cual se realizó un bombardeo contra un campamento del Eln en la zona rural del municipio de El Tambo, en el Cauca.

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Ya son 10 los muertos tras bombardeo contra el Eln en Cauca: gobierno revela detalles

El mandatario confirmó que entre los muertos se encuentra “Marcos Pacífico”, señalado como jefe del frente José María Becerra del Eln, que a su vez pertenece al frente de guerra suroccidental de ese grupo guerrillero. En la operación también fue dado de baja alias “Ochenta” o “Murillo”, otra figura clave en esa esa estructura.

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La cifra de muertos oficial de la operación, que De la Espriella califica como la más importante contra el Eln en ocho años, asciende a 10 personas.

“Alias Marcos Pacífico estuvo más de 24 años en las filas del Eln, se le atribuyen más de 62 homicidios, el reclutamiento de cientos de menores, el desplazamiento forzado de más de 500 personas. Con esta operación golpeamos una parte fundamental de la dirección del Eln en esa región”, dijo el mandatario a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

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Esta operación se suma a otro golpe reciente contra las capacidades del Eln. El pasado 21 de septiembre, las autoridades confirmaron la muerte de Ricardo Trigos Peñaranda, alias “Resorte”, señalado como jefe financiero del Frente de Guerra Urbano Nacional Reynaldo Ardila Gómez del Eln.

Su muerte se produjo en medio de combates en la vereda Palo Colorado, en Chinácota (Norte de Santander), en los que participaron tropas de la Segunda División del Ejército, la Brigada 30 y el Gaula Militar, en coordinación con el Gaula de la Policía de Cúcuta.

La operación Ónix constituye el quinto bombardeo del gobierno contra el Eln en el Cauca.

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