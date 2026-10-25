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Ya son 10 los muertos tras bombardeo contra el Eln en Cauca: gobierno revela detalles

El presidente, Abelardo de la Espriella, confirmó que la cifra de muertos ascendió a 10 personas, que incluye a alias "Marcos Pacífico", figura clave del frente de guerra José María Becerra de esa guerrilla.

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Redacción Política
AME8853. BOGOTÁ (COLOMBIA), 23/10/2026.- Fotografía de archivo del 08 de septiembre de 2026 que muestra al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, hablando durante una rueda de prensa en Barranquilla (Colombia). De la Espriella, está siguiendo el manual que en los últimos años han implementado en el continente americano otros presidentes de la ultraderecha, como el estadounidense, Donald Trump, el salvadoreño, Nayib Bukele y el argentino Javier Milei. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo/ ARCHIVO
El mandatario confirmó que entre los muertos se encuentra “Marcos Pacífico”. / EFE
Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

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El presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles acerca de cómo se desarrolló la llamada operación Ónix, en el marco de la cual se realizó un bombardeo contra un campamento del Eln en la zona rural del municipio de El Tambo, en el Cauca.

El mandatario confirmó que entre los muertos se encuentra “Marcos Pacífico”, señalado como jefe del frente José María Becerra del Eln, que a su vez pertenece al frente de guerra suroccidental de ese grupo guerrillero. En la operación también fue dado de baja alias “Ochenta” o “Murillo”, otra figura clave en esa esa estructura.

La cifra de muertos oficial de la operación, que De la Espriella califica como la más importante contra el Eln en ocho años, asciende a 10 personas.

“Alias Marcos Pacífico estuvo más de 24 años en las filas del Eln, se le atribuyen más de 62 homicidios, el reclutamiento de cientos de menores, el desplazamiento forzado de más de 500 personas. Con esta operación golpeamos una parte fundamental de la dirección del Eln en esa región”, dijo el mandatario a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

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Esta operación se suma a otro golpe reciente contra las capacidades del Eln. El pasado 21 de septiembre, las autoridades confirmaron la muerte de Ricardo Trigos Peñaranda, alias “Resorte”, señalado como jefe financiero del Frente de Guerra Urbano Nacional Reynaldo Ardila Gómez del Eln.

Su muerte se produjo en medio de combates en la vereda Palo Colorado, en Chinácota (Norte de Santander), en los que participaron tropas de la Segunda División del Ejército, la Brigada 30 y el Gaula Militar, en coordinación con el Gaula de la Policía de Cúcuta.

La operación Ónix constituye el quinto bombardeo del gobierno contra el Eln en el Cauca.

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Por Redacción Política

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Comentarios
  • Noticioso(6975)Hace 15 horas
    Ni un eleno más en Colombia. Todos al inframundo!
  • Carlos Arturo(92784)Hace 16 horas
    Luces , cámara , acción. Preparen bolsas , cámaras y micrófonos porque llegó otra payasada macabra
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