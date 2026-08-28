Gobierno se pronuncia sobre las etapas de la “patria milagro”

"El ciclo del Milagro" se titula la diapositiva por la que el DNP se pronunció. Foto: Archivo particular

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El Departamento Nacional de Planeación se pronunció luego de conocerse una diapositiva que ha circulado en algunas reuniones del Gobierno. En esta imagen se ven siete etapas o ejes de la “patria milagro” de Abelardo de la Espriella que se dividen por “milagros”: del amor, de la vida, de servir, de crear, de pertenecer, de soñar y de saber.

Entre los puntos que mayor controversia han generado están el de prohibir el matrimonio igualitario, revertir el aborto legal, “propiciar el fin” de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el porte legal de armas para el ciudadano “decente”, “Plan Colombia II” con Estados Unidos e Israel, sacar la supuesta ideología de género de la educación, entre otras.

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En ese sentido, el DNP aseguró que “el documento filtrado no representa una decisión oficial. La diapositiva que ha circulado en redes sociales y medios de comunicación corresponde a un insumo preliminar de un ejercicio técnico exploratorio, de carácter no determinante ni vinculante”. Además, “los espacios técnicos hacen parte normal del proceso de planeación. En el DNP existen mesas y espacios de trabajo donde se analizan y confrontan distintas visiones, escenarios y aspectos frente a los retos del país. Que un documento surja de estos espacios no significa que refleje una postura institucional definitiva; por el contrario, es evidencia de un ejercicio técnico”.

No obstante, varias de estas posturas ya han sido mencionadas por el Gobierno, entre ellas la intención de mantener unas relaciones diplomáticas fuertes con Israel y Estados Unidos y la de “sacar” la supuesta ideología de género de la educación pública. Algo que ha reiterado la ministra de Educación, Viviane Morales. En ese sentido, derechos como el matrimonio igualitario y como el acceso al aborto hasta la semana 24 están dictaminados por la Corte Constitucional.

Vea la respuesta completa del DNP:

Luego de que se conociera esta imagen han existido varias reacciones. “No se equivoquen, armar a la “ciudanía de bien” no es seguridad: es gasolina para la violencia política y el conflicto armado, en países como EE.UU. hay tiroteos en los colegios por causa de esta política, esto es un error, desde mi curul y mis facultades como congresista me opondré rotundamente a la legalización del porte general de las armas", dijo la representante del Pacto Histórico, Laura Beltrán.

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Además, en días anteriores a la posesión de De la Espriella, el expresidente Juan Manuel Santos se refirió al cumplimiento del Acuerdo de Paz de la Habana y dijo: “Él el 7 de agosto va a decir juro por Dios y le prometo al pueblo cumplir con la Constitución y las leyes, pues resulta que la Constitución y las leyes dicen expresamente que tiene que implementar el Acuerdo de Paz”, aseguró el presidente.

“Si quiere modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene que hacer una reforma constitucional. ¿Y qué le va a pasar? Que se va a encontrar con un muro de contención. No va a tener las mayorías en el Congreso, como no las tuvo Duque cuando quiso hacer lo mismo”, aseveró Santos.

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