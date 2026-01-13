Gran Consulta por Colombia: hablan del posible ingreso de Peñalosa y sobre la segunda vuelta

Candidatos de la Gran Coalición por Colombia: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán. Foto: Archivo Particular

La rueda de prensa que juntó por primera vez a los ocho candidatos de la Gran Consulta por Colombia dejó claro el camino que seguirán los candidatos en camino a las dos vueltas presidenciales.

La coalición de la centroderecha que junta a Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, aseguraron que el próximo presidente está entre ellos ocho, y esperan ganar en primera vuelta.

La posible llegada a la coalición del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa y el exministro Daniel Palacios, fueron comentadas por los candidatos. El exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, confirmó que esta semana habrá reunión con Peñalosa —quien acaba de recibir el coaval del partido Oxígeno— para acordar los puntos de agenda de la coalición.

La llegada de Palacios a la consulta aún no es segura, según una fuente consultada por El Espectador, también esperan reunirse con exministro esta semana, pero su adhesión genera tensión en la coalición e incluso no es seguro su ingreso. Por su parte, Vicky Dávila apuntó que todas las solicitudes se irán analizando según las normas que se establecieron dentro del bloque.

Los candidatos esperan tener su lista definitiva al final de la semana, debido a que tienen hasta el 27 de enero para definir sus candidatos ante Registraduría. Por lo que ningún otro candidato tendrá posibilidad de ingresar y esperan ser solo nueve con la llegada de Peñalosa.

Frente a la posibilidad de apoyar a los punteros en las encuestas Abelardo De la Espriella y Sergio Fajardo, en caso de no lograr llegar a segunda vuelta. Al respecto, Mauricio Cárdenas respondió que en caso de que ese escenario ocurra, lo más seguro es que los miembros de la coalición quedarían en libertad para votar entre los candidatos de la segunda vuelta.

