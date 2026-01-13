Enrique Peñalosa recibirá el aval del Partido Oxígeno para ser candidato con guiño de Pinzón

El candidato del Partido Oxígeno, Juan Carlos Pinzón, fue quien hizo la invitación al exalcalde Enrique Peñalosa para que aterrizara a la colectividad. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El aterrizaje de Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, en el tarjetón presidencial será oficial. Este martes recibió el guiño del Partido Oxígeno para ser candidato, con el respaldo de quien ya figura como aspirante de esa misma colectividad, Juan Carlos Pinzón.

Precisamente, fue el exministro quien hizo la propuesta a la agrupación política que dirige Ingrid Betancourt y calificó al político como “un servidor ejemplar al país”. Además, hizo énfasis en que “el futuro de Colombia y la democracia deben estar por encima de cualquier interés político o partidista”.

Sugerimos: Petro hizo llamado para defender el aumento del salario mínimo y habló de elecciones

He pedido al @partidooxigeno entregar aval a @EnriquePenalosa quien ha sido un servidor ejemplar al país, y así pueda participar en las elecciones presidenciales.



El futuro de Colombia y la democracia deben estar por encima de cualquier interés político o partidista. — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) January 13, 2026

Por su lado, la líder del partido aseguró que la invitación era “bienvenida” y añadió que ambos tendrían mucho que aportar al país.

“Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la unión nacional, demostrando ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos. Así mismo doy las gracias de corazón a Ingrid Betancourt por el extenderme el aval del Partido Oxígeno, que acepto con gratitud”, apuntó Peñalosa en su cuenta de X.

Le puede interesar: Gobierno convoca a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores este martes

Agradezco enormemente el liderazgo de @PinzonBueno con su llamado a la unión nacional, demostrando ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos. Así mismo doy las gracias de corazón a @IBetancourtCol por el extenderme el aval del… https://t.co/WaMXf62Uuz — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) January 13, 2026

En la centroderecha ha habido varias movidas en los últimos días. La semana pasada se confirmó que Pinzón aterrizaba en La Gran Consulta, el sector que formaron el exsenador David Luna, el exministro Mauricio Cárdenas, el exconcejal Juan Daniel Oviedo, el exgobernador Aníbal Gaviria, la exdirectora de Revista Semana Vicky Dávila y el exsenador Juan Manuel Galán. Previamente la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, había anunciado su adhesión, así como el exministro Daniel Palacios.

Lea también: Se intensifica campaña por llegar al Congreso: así se mueven algunas alianzas en regiones

El movimiento ha buscado una “unidad” de cara a las elecciones y la mayoría está buscando un respaldo a su candidatura a través de firmas. Por el momento, Luna, Dávila, Cárdenas y Gaviria ya fueron informados de que cumplieron con el requisito. Se espera, además, que este martes den un nuevo anuncio sobre los caminos a seguir.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.como jsperez@elespectador.com.