Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Enrique Peñalosa recibirá el aval del Partido Oxígeno para ser candidato con guiño de Pinzón

El exalcalde de Bogotá recibirá el respaldo de la colectividad que dirige Ingrid Betancourt para salir en el tarjetón presidencial. Fue el mismo exministro Juan Carlos Pinzón, quien también tiene el aval de la agrupación, el que hizo la propuesta.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
13 de enero de 2026 - 12:39 p. m.
El candidato del Partido Oxígeno, Juan Carlos Pinzón, fue quien hizo la invitación al exalcalde Enrique Peñalosa para que aterrizara a la colectividad.
El candidato del Partido Oxígeno, Juan Carlos Pinzón, fue quien hizo la invitación al exalcalde Enrique Peñalosa para que aterrizara a la colectividad.
Foto: El Espectador
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El aterrizaje de Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, en el tarjetón presidencial será oficial. Este martes recibió el guiño del Partido Oxígeno para ser candidato, con el respaldo de quien ya figura como aspirante de esa misma colectividad, Juan Carlos Pinzón.

Precisamente, fue el exministro quien hizo la propuesta a la agrupación política que dirige Ingrid Betancourt y calificó al político como “un servidor ejemplar al país”. Además, hizo énfasis en que “el futuro de Colombia y la democracia deben estar por encima de cualquier interés político o partidista”.

Vínculos relacionados

Empresarios, influencers y ‘outsiders’: las sorpresas en las listas al Congreso para el 2026
Se calienta la campaña presidencial en medio de las dudas sobre los debates entre candidatos
“Estados Unidos no tiene interés en afectarnos ni en intervenirnos”: canciller Villavicencio

Sugerimos: Petro hizo llamado para defender el aumento del salario mínimo y habló de elecciones

Por su lado, la líder del partido aseguró que la invitación era “bienvenida” y añadió que ambos tendrían mucho que aportar al país.

“Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la unión nacional, demostrando ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos. Así mismo doy las gracias de corazón a Ingrid Betancourt por el extenderme el aval del Partido Oxígeno, que acepto con gratitud”, apuntó Peñalosa en su cuenta de X.

Le puede interesar: Gobierno convoca a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores este martes

En la centroderecha ha habido varias movidas en los últimos días. La semana pasada se confirmó que Pinzón aterrizaba en La Gran Consulta, el sector que formaron el exsenador David Luna, el exministro Mauricio Cárdenas, el exconcejal Juan Daniel Oviedo, el exgobernador Aníbal Gaviria, la exdirectora de Revista Semana Vicky Dávila y el exsenador Juan Manuel Galán. Previamente la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, había anunciado su adhesión, así como el exministro Daniel Palacios.

Lea también: Se intensifica campaña por llegar al Congreso: así se mueven algunas alianzas en regiones

El movimiento ha buscado una “unidad” de cara a las elecciones y la mayoría está buscando un respaldo a su candidatura a través de firmas. Por el momento, Luna, Dávila, Cárdenas y Gaviria ya fueron informados de que cumplieron con el requisito. Se espera, además, que este martes den un nuevo anuncio sobre los caminos a seguir.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.como jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

noticias de hoy

Enrique Peñalosa

Juan Carlos Pinzón

Ingrid Betancourt

Partido Oxígeno

Elecciones 2026

 

CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 12 minutos
PEÑALOSA, es un buen candidato. Debería haberse inscrito por firmas. El hecho de que lo avale el enclenque "partido Oxigeno" de la antipática, INGRID BETANCOURT, le resta prestigio y posibilidades. Su opción es nula.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.