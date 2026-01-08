Gran Consulta por Colombia suma nueve candidatos: ¿qué sigue para la coalición de derecha?

Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino), Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia), Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones) y Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo) acordaron unirse en esta coalición. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya son nueve los candidatos que se jugarán su futuro el próximo 8 de marzo en la Gran Consulta por Colombia, una coalición que espera tener a un candidato de derecha moderada para la primera vuelta y quitarle el foco de ese sector a Abelardo De La Espriella.

En la tarjetón aparecerían candidatos de partidos de derecha dura como la elegida del Centro Democrático, Paloma Valencia; así como otros representados por Juan Manuel Galán en el Nuevo Liberalismo o Juan Carlos Pinzón en Verde Oxígeno.

Le sugerimos: Liberales, La U y Cambio Radical definen camino a las presidenciales sin candidato propio

Sin embargo, esos son apenas los nombres iniciales. De los nueve, otros seis están a la espera de trámites finales en la Registraduría para que este organismo apruebe sus movimientos significativo de ciudadanos que debe tener más de 625.000 firmas válidas. De ellos, David Luna (Sí hay un camino); Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones); Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia) y Vicky Dávila (Movimiento Valientes) ya obtuvieron la luz verde del ente electoral.

De su parte, Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia) sigue a la espera de recibir ese aval, mientras que Daniel Palacios (Rescatemos a Colombia), no solo debe esperar esa confirmación, sino que, además, aún debe notificar al grupo de su participación. Y es que si bien es claro que su llegada es aprobada por unanimidad y que tiene respaldo de todos los candidatos, Palacios no ha expresado esa confirmación pues, de forma paralela ya aceptó un coaval del partido Liberal.

Senadora, Colombia es una democracia y a @petrogustavo y al petrismo lo derrotaremos en las urnas.



Pero lo primero que tiene que pasar para que otros países respeten al presidente es que el jefe de estado se comporte como tal.



Que petro deje de andar defendiendo criminales… https://t.co/T2YV1aaaUw — Daniel Palacios (@DanielPalam) January 5, 2026

El último hecho que marcó a esta consulta se dio después de varios rumores en la noche del 7 de enero, cuando se hizo oficial el ingreso de Juan Carlos Pinzón —candidato por el partido Verde Oxígeno— a esta coalición. “De aquí saldrá el próximo presidente de Colombia. Esta unidad le dará a Colombia la posibilidad de enfrentar los problemas y encontrar el rumbo que el país necesita”, aseguró.

Puede consultarlo aquí: Juan Carlos Pinzón oficializó su entrada a la Gran Consulta por Colombia

Sin embargo, hay dudas sobre la continuidad de algunos de los aspirantes, especialmente los que buscan una candidatura sin partido, al presentar movimientos propios avalados por firmas. Por ahora, la Registraduría solo ha aprobado seis candidatura por medio de este mecanismo, tres de ellas son de esta coalición.

El primero de ellos es el exsenador David Luna con su movimiento ‘Sí Hay Un Camino’ presentó 1,1 millones de firmas; también fueron aprobadas las 2,3 millones presentadas por el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, de ‘Unidos: La Fuerza de las Regiones’; así como las 1,06 millones del exministro Mauricio Cárdenas, que llamó su movimiento ‘Avanza Colombia’.

Oficialmente soy candidato a la Presidencia de la República. La Registraduría Nacional certificó que cumplimos el requisito de firmas y acaba de entregarnos el aval.



Gracias a cada ciudadano que firmó y creyó, a mi familia y a mi equipo, y a la Organización Electoral por su… pic.twitter.com/CsRE946w1A — David Luna (@lunadavid) January 8, 2026

Todavía falta definir el futuro de dos de sus candidatos iniciales. La exdirectora de Revista Semana, Vicky Dávila quién presentó 1,2 millones de firmas por su movimiento ‘Valientes’, quién como reportó El Espectador, tendría la luz verde del órgano electoral para seguir con su campaña y de paso, medirse en las urnas con los demás candidatos de esa coalición de centroderecha.

Sin embargo, la decisión de avalar al exministro de Iván Duque, Daniel Palacios quién presentó 1,3 millones de firmas con su movimiento ‘Rescatemos a Colombia’ y al exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo y su movimiento ‘Con toda por Colombia’, aún está por definirse. El candidato fue el que menos presentó firmas en esa coalición al enviar solo 1,02 millones de firmas a la Registraduría.

Conozca los avalados aquí: Registraduría avala candidaturas por firmas: estos son los candidatos que cumplen requisitos

A dos meses de la elección legislativa y de consultas, falta definir si entrarán otros candidatos como el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quién según La FM, podría tener un coaval del partido Oxígeno, ADA o del mismo Nuevo Liberalismo, que avaló a Juan Manuel Galán, que está entre los miembros de la consulta.

Otros candidatos que podrían unirse a esta coalición de centroderecha serían el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, y el excontralor, Felipe Córdoba, quién busca el aval liberal para aspirar llegar a la Casa de Nariño. Ambos fueron invitados en su momento por la desintegrada Fuerza de las Regiones a hacer parte de una coalición.

¡Atentos! La Registraduría certificó nuestras firmas, las firmas de los VALIENTES. Desde hoy soy candidata presidencial formalmente. Vamos juntos por #LaGranConsulta el 8 de marzo, con el favor de Dios. GRACIAS POR TODO✌️ pic.twitter.com/y2H7o4bGwp — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 9, 2026

También tendrán definir una agenda programática conjunta que no genere roces dentro de la campaña del candidato escogido. Pues por ley, los perdedores deberán apoyar al ganador de la consulta de marzo durante la primera vuelta presidencial. Una agenda que aún no es clara en una coalición que abarca tantos espectros políticos, que va desde la derecha de Paloma Valencia en el centro democrático hasta la centroderecha de Juan Daniel Oviedo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.