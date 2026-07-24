Grupo de joropo tradicional llegará a Reino Unido para una agenda de intercambio cultural

Ocho jóvenes artistas de Arauca viajarán por primera vez al Reino Unido para mostrar el patrimonio cultural colombiano. Foto: Archivo Particular

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Un grupo de joropo tradicional compuesto por ocho jóvenes araucanos aterrizarán en Londres para una semana en la que cumplirán una agenda de intercambio cultural. Desde la embajada de Colombia en Reino Unido se han planteado espacios como este con los que se pueda abrir escenarios para que expresiones culturales del país dialoguen con públicos internacionales.

Se trata de Ivonne Valeria Hernández, Juan Sebastián Castro, María Lucía Duarte, Dayler Arley Durán, Yojhan Alexis Lozano, Diego Alejandro Orozco, Lizeth Xelena Guerrero y su maestro, Leonardo Martínez. Todos hacen parte del Grupo de Danzas Cimarroneros de la Casa de la Cultura Elvira Walteros de Fortul, Arauca.

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Esa organización lleva 15 años formando niños, niñas y adolescentes en torno al joropo y las tradiciones llaneras. Y, sumado a eso, hace parte de los grupos que nacieron para promover la cultura en esa zona azotada por la violencia y ha participado en el objetivo de proteger a la niñez del reclutamiento armado.

El grupo de joropo estará una semana en Londres, en una iniciativa que nace en el marco de la estrategia de diplomacia cultural. Por ese tiempo, participarán en talleres con Rambert+, una de las compañías de danza contemporánea más reconocidas del Reino Unido, y estarán en contacto con artistas británicos en Southwark Playhouse. Además, se presentarán en la British Library, Brixton House y en la Residencia de la embajadora de Colombia, Laura Sarabia.

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Está previsto, además, que visiten V&A East como parte de una agenda diseñada para promover el intercambio de conocimientos, el diálogo entre culturas y el fortalecimiento de los vínculos entre Colombia y el Reino Unido. La misma jefa de la misión diplomática en ese país ha hecho énfasis en que se trata de una iniciativa para “fortalecer la presencia de Colombia en el Reino Unido a través del arte, el patrimonio y el talento de sus regiones”.

De acuerdo con la embajada, “este intercambio refleja el compromiso de Colombia con la protección de la niñez y la adolescencia y con el fortalecimiento de iniciativas comunitarias que amplían oportunidades para las nuevas generaciones”. En esa línea, señala que la experiencia del grupo de danzas “evidencia cómo el acceso sostenido al arte y la cultura fortalece factores de protección, contribuye a prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales y complementa los esfuerzos institucionales y comunitarios para construir territorios más seguros”.

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