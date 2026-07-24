“Le corresponde al nuevo gobierno”: canciller sobre aranceles impuestos por Estados Unidos

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que plantearon el tema de los connacionales deportados como una de las prioridades del empalme. Foto: AFP - STRINGER

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La canciller Rosa Villavicencio se refirió este viernes a los aranceles de 12,5 % que le impuso Estados Unidos a los productos colombianos. Desde el centro de Bogotá, la ministra aseguró que será una negociación que le corresponderá al gobierno entrante y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ha dicho que se iniciarán mesas de concertación con el país norteamericano la próxima semana.

De acuerdo con la minexteriores, la relación con ese país queda “en buenos términos” y resaltó las “relaciones comerciales, en términos de convenios y lucros comerciales”. Eso sí, dejó claro que “ya le corresponde al nuevo gobierno” hacerse cargo de esos temas y allí mencionó también a los connacionales deportados desde ese país.

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“El jueves pasado llegó el último vuelo que pagó este gobierno para que la gente no venga encadenada y con esposas como delincuentes, porque no lo son. Nosotros dejamos consignado en nuestro empalme las cosas que consideramos prioritarias, [como] que hay que continuar atendiendo a los connacionales” aseguró. Y agregó: “Nosotros lo que estamos haciendo en estos días que nos quedan de gobierno es seguir gobernando, porque somos legítimos hasta el día 6 de agosto”.

¿Qué ha dicho el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella?

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, anunció los pasos a seguir para la administración que tomará posesión a partir del 7 de agosto. Según dijo, “ya están trabajando en darle solución a este problema”.

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“En virtud de que se iba a aplicar la medida, acordamos unas mesas de trabajo que arrancan el próximo martes entre el ministro de Comercio entrante [Mauricio Gómez Amín] y el gobierno norteamericano para poder presentar un borrador, justamente, de decreto, que va en la dirección de solucionar el problema que el gobierno Petro fue incapaz de solucionar”, aseguró.

La imposición de aranceles se dio a conocer este jueves, después de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) publicara una decisión final tras 60 investigaciones comerciales abiertas en marzo de 2026, las cuales dejaron a Colombia en el escalón más alto de tarifas frente a otros países. El gravamen del 12,5 % entrará, entonces, a reemplazar el arancel del 10 % que ya aplicaba la administración de Donald Trump a los productos colombianos desde febrero de este año.

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Todo esto cae en el cierre del gobierno del presidente Gustavo Petro y a pocos días de la posesión de Abelardo de la Espriella. Precisamente, hace poco, una delegación de la administración entrante, encabezada por Restrepo —quien se reunió en ese tiempo con el secretario de Estado, Marco Rubio—, aterrizó en Estados Unidos para entablar reuniones con la banca internacional y congresistas estadounidenses. En ella también estuvieron Gómez, Omar Bula (Cancillería) y Jorge Mora (Defensa).

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