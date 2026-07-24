Registrador rechazó versiones sobre fraude electoral y dijo que elecciones fueron “íntegras”

El registrador Hernán Penagos ha descartado los señalamientos sobre un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El registrador Hernán Penagos volvió a rechazar este viernes las versiones sobre un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado 21 de junio e insistió a todos los líderes políticos en la necesidad de tener “responsabilidad democrática”. Según dijo, “no hay elemento alguno” para sustentar estas afirmaciones.

“Las elecciones en Colombia fueron íntegras y transparentes, y plantear escenarios, respecto de actas digitalizadas y de publicaciones de escáner, es un error monumental y es un absoluto desconocimiento de cómo se cuentan los votos en Colombia; o es simplemente mala fe. Y en eso tenemos que trabajar, porque aquí un dirigente, por muy importante que sea, tiene que tener responsabilidad democrática, y la responsabilidad democrática es entender las reglas de juego del Estado de derecho”, apuntó.

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En esa línea, agregó que nunca en Colombia se había visto “un preconteo con tanto acierto”. De acuerdo con los datos publicados sobre los escrutinios que realizaron los jueces de la República, estos tuvieron un porcentaje de acierto que no bajó del 99,9 % y en ese tema hizo énfasis el registrador, pues “las actas físicas son las que evidencian los resultados tal y como se dieron en cada una de las mesas”.

“No olvidemos que, en el proceso electoral colombiano, los principales actores son los jurados de votación, cerca de 860.000 ciudadanos del común que hacen la tarea más importante: cuentan los votos y diligencian de su puño y letra las actas electorales. Eso da cuenta de un sistema electoral con trazabilidad, verificable, auditable e íntegro”, agregó.

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Este tipo de señalamientos ha venido, en parte, desde el mismo presidente Gustavo Petro. El pasado 20 de julio aseguró que un grupo de ciudadanos había presentado una acción de nulidad electoral que se sustenta bajo el argumento de que la Registraduría habría, presuntamente, reducido los controles sobre las actas. Sin embargo, ese mismo documento indica que “no se afirma que se hayan alterado votos, que el resultado sea falso ni que exista fraude probado”.

En todo caso, se trata de una narrativa que el jefe de Estado mantiene y que lo ha llevado a decir que Abelardo de la Espriella, el presidente electo, es ilegítimo. Por su lado, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda —quien se llevó la segunda mayor votación en esos comicios— ha llamado a la “desobediencia civil pacífica”, alegando que no reconocen la legitimidad de la elección de su contrincante.

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