“Comunidad internacional tiene que estar con Israel”: Iván Duque contradice a Petro

El expresidente Iván Duque aseguró que la comunidad internacional debe respaldar a Israel en los ataques contra Hamás. Foto: Archivo

El expresidente Iván Duque se pronunció este miércoles, a través de sus redes sociales, sobre la guerra Israel - Gaza, y aseguró que “al terrorismo se le condena sin ambivalencias ni ambages morales”. En un video de dos minutos, el exmandatario asegura hizo una invitación a acompañar a Israel y dijo que ese Estado debe actuar “con contundencia”.

Duque también aseguró que personas de la comunidad internacional que, según él, “se han ubicado en defensa de Hamás, se equivocan”. Y afirmó que “Hamás, desde su fundación, se ha propuesto acabar con el pueblo de Israel y el pueblo judío; este está en todo su derecho a defenderse”.

Aunque no se refirió en específico a ninguna declaración, calificó como “populismo y demagogia” a las personas que no han condenado los ataques de Hamás al pueblo israelí y aseguró que “este no es un momento para ambivalencias morales. La comunidad internacional tiene que estar con Israel ante este ataque brutal”.

Al terrorismo se le condena sin ambivalencias, sin ambages morales para tratar de defender lo indefendible.



Hamás, desde su fundación, se ha propuesto acabar con el pueblo de Israel y el pueblo judío; este está en todo su derecho a defenderse, pero esta acción deber ser… pic.twitter.com/Jz88hwUnk7 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 18, 2023

Sus declaraciones llegan justo después de que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, el pasado domingo reaccionara a las declaraciones de Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, quien aseguró que Petro ha hecho pronunciamientos “hostiles y antisemitas” en medio de la guerra con Hamás, razón por la cual esa nación detendrá las exportaciones de seguridad a Colombia.

(En contexto: “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos”: Petro)

Tras conocerse el mensaje de Haiat, el jefe de Estado colombiano respondió rápidamente y aseguró que “si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos”. El mandatario agregó que no apoya “genocidios” y que “al presidente de Colombia no se le insulta”.

El cruce de mensajes se da casi una semana después del ataque de Hamás a Israel que generó una contraofensiva de ese país sobre la franja de Gaza. Durante estos días, el presidente Petro ha publicado cientos de mensajes relacionados con el tema, muchos de los cuales causaron molestia a la comunidad judía e incluso a diplomáticos israelíes. Lo que más generó polémica fue que el mandatario no rechazó abiertamente el accionar terrorista de Hamás y comparó el ataque a Gaza con los campos de concentración nazis.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.