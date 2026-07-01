Presidente Petro ultima detalles para su cita con el Papa León XIV: así va su agenda

El presidente Gustavo Petro sigue afinando detalles para lo que será su cita con el Papa León XIV de este jueves. Foto: Juan Diego Cano

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El presidente Gustavo Petro mantuvo este miércoles una agitada agenda desde Roma, Italia, en donde ultimó los detalles para lo que será su encuentro con el Papa León XIV que tendrá lugar ese jueves 2 de julio en El Vaticano. Desde esa ciudad el jefe de Estado también sigue al tanto de algunos hechos clave de la política nacional.

Durante la mañana en territorio colombiano de este 1 de julio el mandatario sostuvo una cita con Luigi Ciotti, sacerdote reconocido por emprender una lucha contra la mafia desde hace varias décadas. En esa cita, según informó la oficina de Presidencia, “Luigi Ciotti destacó el compromiso del mandatario con la Reforma Agraria, la transición energética y las políticas de inclusión social en Colombia. El encuentro planteó nuevas líneas de cooperación para fortalecer iniciativas conjuntas en favor de la paz, la justicia social y la defensa de la vida”.

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Este sacerdote se le reconoce en Europa por su contribución a las causas sociales, pero especialmente por su lucha contra las mafias de ese país. Se formó como clérigo y activista social y, en ese sentido, no remitió su trabajo a una parroquia, sino a la calle con poblaciones marginadas. Un punto de inflexión en su vida fue 1992, cuando la Cosa Nostra, la mafia siciliana, asesinó a Giovanni Falcone, el fiscal antimafia más importante de la isla, y a su mano derecha, Paolo Borsellino, entre otras personas más. Desde entonces ha liderado se unió la lucha contra el crimen organizado y en febrero de 1993 lanzó una revista antimafia llamada Narcomafie.

Sin embargo, la agenda no se limitó solo a este encuentro. Una vez culminó la cita con Ciotti, que tomó toda la mañana del presidente, el mandatario tuvo una reunión con la embajada de Colombia en Italia, Ligia Margarita Quessep, y posteriormente lideró un almuerzo privado. Todas esas citas tuvieron lugar en Roma.

Enseguida el presidente atendió a medios de comunicación locales, destacando la cita que le convoca para este viaje internacional, el 80 desde que asumió el poder en 2022. Finalmente la jornada culminó en la capital italiana con un amplio encuentro con sus asesores con los que abordó los puntos finales para la reunión con el Papa León XIV.

La cita esta prevista en El Vaticano y tendrá como temas las causa sociales, la defensa de la democracia y los procesos de paz. Durante este viaje el presidente también ha tenido otros encuentros con El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin; el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher.

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No obstante, es clave señalar que en la cita no ha existido algún contacto con funcionarios del gobierno de Giorgia Meloni, esto ante las diferencias que acusan a los dos jefes de Estado. De hecho, Meloni celebró la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, mientras que los mensajes con Petro han sido limitados desde su llegada al poder.

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