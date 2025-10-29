Petro pide a Arabia Saudita “mediación con EE.UU.” por bombardeos en el Caribe

El presidente Gustavo Petro reunido con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro continúa con su visita a Medio Oriente. Actualmente, está en Arabia Saudita, donde este jueves sostuvo varias reuniones de alto nivel, en aras de fortalecer las relaciones comerciales con ese país. Entre las personas con quienes se encontró con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, quien se desempeña como primer ministro.

Sobre este encuentro, Petro informó que abordó dos temas: el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambas naciones y la mediación con Estados Unidos, en medio de los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico a embarcaciones que, presuntamente, transportan drogas ilegales.

Sobre el primer tema, aseguró que busca un “acercamiento con Arabia Saudita como fuerza económica respetando la soberanía colombiana. A mediano plazo, invitamos a pensar en inversiones que tienen que ver con energías limpias, ojalá en La Guajira. Habrá una aerolínea directa entre Arabia Saudita y Colombia, he buscado ampliar cada vez más estas aerolíneas y abrir la mirada colombiana al mundo”. También afirmó que se han fortalecido las exportaciones a ese país, con un aumento del 45 % en el superávit de Colombia con Arabia: “Estoy convencido de que podremos exportar muchísimos productos e importar inversión. Podríamos ser economías complementarias”.

En cuanto a la mediación con Estados Unidos, afirmó: “Le pedí a Arabia Saudita mediar en el conflicto que se está desatando en el Caribe, que incluye detener esta masacre. Y buscar que el diálogo interno sea el mejor camino antes que los misiles. Ellos estudiarán el tema”.

El segundo punto de la agenda del presidente Petro fue la visita al stand de Saudi Coffee Company en el FII9. Allí fue recibido por el presidente del Consejo Directivo de la empresa, Fahad Alnuhait, y su CEO, Khalid Abutheeb. Al respecto, afirmó: “Cuando se piensa en inversión extranjera se ha trabajado en un modelo dañino: la venta de la tierra al extranjero o el desplazamiento de los campesinos para instalar monocultivos, cuando el mundo busca otra cosa. La agricultura, en la medida en que sea más y más campesina, menos narcotraficante será. Y en la medida en que el campesino tenga prosperidad, no habrá ni tierras ni fuerza de trabajo para las economías ilícitas”.

Y agregó que se buscaría fortalecer el intercambio agrológico con ese país, a través de “contratos a largo plazo” con campesinos para cultivar café y cacao. “Al ser contratos de largo plazo, compiten con los narcotraficantes que entregan el dinero en efectivo. Aquí sería asegurado por una década en una diversidad de productos que harían al campesino sentirse seguro. Con la titulación, que es lo que estamos dando, se sentirá dueño de la tierra”, añadió.

