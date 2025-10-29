“Vamos a enderezar la seguridad acabando con esa idiotez de la paz total”: Claudia López

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Santiago Ramírez Marín

Cuéntenos, en pocas palabras, cuál es su ideología política.

La de hacer, mejorar la vida de la gente, no robar y llevarnos por la buena a todos. Esa es mi ideología. Eso es lo que yo he hecho en la vida. Desde que soy líder estudiantil en la Séptima Papeleta, cuando Pablo Escobar levantaba bombazos a este país y nosotros sacamos la constituyente adelante; cuando fui periodista, que me enfrenté al paramilitarismo y a la guerrilla y denuncié a los políticos corruptos que se aliaron con ellos y metí a 78 de ellos a la cárcel; cuando me elegí senadora para que Colombia avanzara, o cuando me elegí alcaldesa de Bogotá. Mi ideología es la de defender a la gente, la de cuidar a las mujeres y sus familias, la de cumplirle a la gente eso lo que yo he hecho en la vida y es lo que quiero hacer como presidente.

Candidata, ¿cuál es su principal propuesta?

Hay cosas que no se están haciendo y necesitamos hacer. Por ejemplo, necesitamos dar un millón de becas de educación superior para los jóvenes, para mujeres y para hombres mayores de 50 años. Otra cosa que no se está haciendo son manzanas del cuidado para las mujeres. Si no hay manzanas del cuidado ni infraestructura social donde las mujeres puedan llevar a los que ellas cuidan para que los cuidemos con todo el amor, y ellas en el salón del lado terminen su bachillerato, encuentren un emprendimiento, aprovechen una de las becas de educación superior y trabajo. Y tampoco se está haciendo y se necesita: quitaron los subsidios a la vivienda y eso fue un error. Necesitamos 600 mil subsidios de vivienda, porque es un gran generador de empleo y mueve toda la economía.

¿Con qué política del gobierno Petro no continuaría?

La seguridad y la salud van mal y hay que corregir y enderezar el rumbo. Voy a enderezar la seguridad. ¿Cómo? Acabando esa idiotez de la paz total. Dios mío, está saliendo mal. Si algo sé yo en la vida es que las negociaciones las hacíamos con organizaciones que se habían ido al monte por razones políticas, pero eso se acabó.

Y estamos en las que estamos no solamente porque la paz total les ha dado gabelas a los delincuentes, sino porque desde hace diez años estamos como en la ‘patria boba’. Uribe contra Santos, Duque contra la paz, Petro contra todo el mundo. Y mientras tanto, nadie invierte en seguridad y defensa. Lo que toca hacer es más cárceles, una Fiscalía antimafia, invertir en tecnología, más pie de fuerza, menos impunidad. Y eso necesita plata. Yo de uribista no tengo un pelo, pero reconozco que la contribución específica para la seguridad que pagaron los 5.000 colombianos más ricos en el 2002 sirvió para mejorar la inversión en seguridad. La gente más pudiente de Colombia va a tener que hacer un esfuerzo como el que hizo en 2002.

Lo otro que va mal es la salud. Lo que yo voy a hacer como presidenta es volver a un sistema mixto, con reglas claras, con precios claros, donde la gente pueda ir al centro de salud o hospital más cerquita y que más le sirva, no al que le sirva como negocio a la EPS. Eso se corrigió en la pandemia y por eso nos salvó. Y eso es lo que voy a volver a hacer como presidente.

¿Y qué sí continuaría del actual gobierno?

Hay cosas que van bien y hay que continuar con toda humildad y con dedicación. Por ejemplo, la entrega de tierras a los campesinos. Este ha sido el gobierno que más tierra ha entregado a los campesinos en la historia. El desarrollo del sistema férreo, que Colombia tenga más trenes, sea para pasajeros o sea para la carga. Eso necesita Colombia para su desarrollo. Vamos a continuar con la reforma laboral y pensional. El uribismo dijo hace 20 años que si les quitaban derecho a los trabajadores, no le pagaban los dominicales, los nocturnos, los festivos, iba a haber más empleo formal. Paja, paja. La informalidad siguió y lo único que pasó fue que los trabajadores tuvieron menos derechos y menos ingresos.

Candidata, ¿qué haría en los primeros 100 días de un evento al gobierno?

En el primer día declararé una emergencia económica porque la olla está raspada, quebrada, la inseguridad llevada y eso no da espera. Y le pido al Congreso que en 90 días produzcamos varias leyes para crear la Fiscalía antimafia, para recaudar solo de los 5.000 colombianos más pudientes la contribución de seguridad, para que nos permita empezar el programa de vivienda de interés social, dar becas de educación superior, que nos permita crear un fondo que salve a los hospitales y, y que nos permita ponernos de acuerdo en cómo van a ir bajando los impuestos en la medida en que la economía y la inversión privada crezcan: si la economía crece al 4 % y la inversión privada al 20 %, bajaremos dos puntos el impuesto de renta. Y vamos a cumplir la consulta anticorrupción. Cero privilegios, cero burocracia, cero corrupción.

¿Con quién se aliaría y con quién definitivamente no?

Toda esa mecánica política, los políticos y las coaliciones y los acuerdos, yo nunca he hecho esa vaina. Yo siempre he ganado en la calle, con la gente, con las mujeres, con las familias como la mía. Y toda esa mecánica, que la coalición, el acuerdo, la consulta, la encuesta, toda esa vaina es, al final, para escoger al de Petro. Ya sabemos que el de Petro se llama Iván Cepeda y lo vamos a derrotar. Punto. Y en un mes o en la consulta en marzo, con toda la mecánica de políticos, vamos a saber quién es el de Uribe. Y al que sea de Uribe, también lo vamos a derrotar. Yo quiero decirle a Colombia que el futuro de nuestras familias, nuestros hijos, nuestras regiones, depende de que nos unamos para derrotar al tiempo al de Uribe y al de Petro. Y cuando uno gana, tiene que gobernar para todo el mundo, por la buena, tendiendo puentes, con respeto, trabajando, sin corrupción, mejorando la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la seguridad. Para eso es que nos vamos a unir y vamos a ganar la presidencia.

En 2024, usted renunció a la Alianza Verde. Luego decidió lanzarse por firmas. ¿Cómo va con la recolección y cómo le ha ido sin la estructura del partido para hacer campaña?

Yo renuncié al verde con Antanas Mockus. Con él llegué y con él me fui. Petro se tomó el verde y llevó a esa gente a la corrupción. Y eso jamás lo vamos a permitir. Yo prefiero empezar de cero que quedarme con un acto de corrupción. Por eso me fui del verde. Y estoy recogiendo lo que la ley me permite. No me voy a quedar a llorar sobre la leche derramada. Me ha ido muy bien, he recorrido toda Colombia, todos los departamentos y es un principio fundamental. Y me ha ido muy bien. Ya estamos llegando al millón de firmas. Así que vamos a tener un movimiento ciudadano que represente el verdadero ADN de la Ola Verde.

Candidata, en el pasado usted tuvo una alianza que también fue bastante fuerte con Sergio Fajardo y Jorge Robledo. ¿Se aliaría de nuevo con ellos?

Vamos a competir con todo respeto. Yo a Sergio lo respeto, lo valoro. Lo he visto 20 años competir para ser presidente, ganar encuestas y perder elecciones. Pero está en todo su derecho de volverse a lanzar por cuarta vez, así que vamos a competir con afecto y vamos a ganar derrotando al de Uribe, al de Petro y uniendo a las mujeres, las familias y las regiones de Colombia.

