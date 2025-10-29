Pizarro se baja de lista del Pacto Histórico: Corcho será la cabeza al Senado

Senadora María José Pizarro. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A través de un video publicado en sus redes sociales, la senadora María José Pizarro anunció que no buscará repetir curul en el Congreso a partir del próximo año. La decisión llega en medio de las disputas internas en el Pacto Histórico, particularmente la que sostenía Pizarro con la Exministra de Salud Carolina Corcho por el. Primer renglón de la lista del Senado de este movimiento.

“Desde esta curul hasta el próximo 20 de julio seguiré trabajando con un pie en el Congreso y con un pie en las calles. Le deseo lo mejor a Carolina Corcho desde el compromiso que asume por los próximos cuatro años liderando la nueva bancada del Pacto Histórico”, afirmó Pizarro.

El tema ya había causado varias reuniones y conversaciones dentro del Pacto Histórico. De hecho, el comité político del movimiento tuvo un encuentro con Pizarro y este jueves había uno programado con Corcho. Por otra parte, la actual senadora habría resuelto bajarse, porque, aunque sí podía estar en las listas, tuvo peso que el Pacto acudiera a un mecanismo como la consulta para definir sus candidatos al Congreso y que ella no participara en ese proceso. Así las cosas, la exministra ocupará el primer renglón lo que, virtualmente, la convertirá en senadora a partir del 20 de julio del año entrante.

Cuando los pueblos hacen historia, la política no puede malbaratar ese esfuerzo.



No tengo compromisos por una curul, sino con Colombia y con el proyecto de cambio que lidera el presidente @petrogustavo.



Me pongo a disposición del presidente, el Frente Amplio y de la… pic.twitter.com/xV3mZwo405 — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 29, 2025

Y agregó: “No tenemos derecho a convertir un momento de alegría en un escenario de confrontación política interna. Esas no son las disputas que le interesan al pueblo. Mi compromiso no es por una curul sino con Colombia. Lejos de discusiones que enfrían el ánimo, regreso a la lucha política que aprendí en la casa y practiqué en las calles”.

La discusión entre las dos representantes del petrismo, empezó desde el pasado domingo cuando Corcho en la consulta interna del Pacto obtuvo más de 650.000 votos. Aunque no logró vencer al senador Iván Cepeda (1,54 millones de votos), el resultado que obtuvo hizo que la exministra dijera que debía ser la primera en la lista del Senado del progresismo para las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo.

Pese a ese resultado, la senadora Pizarro había sido enfática en que a ella le correspondía esa posición en la lista del Senado. Aunque no se midió en la consulta, Pizarro aseguraba que luego de una reunión del Pacto Histórico el pasado 26 de septiembre, se había acordado que ella renunciaría a su aspiración presidencial para apoyar a Iván Cepeda, a cambio de tener seguro el primer puesto en la lista del Pacto Histórico. Incluso Pizarro llegó a decirle a Corcho que debía aceptar que había perdido en la consulta.

Por su parte, Corcho afirmó: “Hago un llamado público al candidato Iván Cepeda a la grandeza, a liderar este proceso político electoral honrando la palabra y haciendo cumplir los acuerdos que implican el respeto por la voluntad popular, no podemos defraudar a los casi 2,7 millones de electores que participaron en una convocatoria de consulta, y que se les desconozca su participación con decisiones contrarias a lo expresado en las urnas”.

A su vez, el senador Cepeda había buscado marcar distancia de la pelea. “Yo no podría entrar a tomar posiciones que puedan de alguna manera influir en esa esa decisión, que es el debate que estamos dando. Me parece que eso es honesto, porque ambas, tanto María José Pizarro como Carolina Corcho, son dos figuras de primera línea de nuestro partido. Ambas son muy meritorias y reúnen las condiciones y capacidades para desempeñarse en cualquier responsabilidad que en este momento les sea encomendada”, dijo en entrevista con El Espectador, antes de que se conociera la decisión de Pizarro de no volver el próximo año al Senado.

Para este jueves a las nueve de la mañana en Bogotá estaba agendada una cita del comité político nacional del pacto histórico. El objetivo de la reunión era dirimir la discusión entre Corcho y Pizarro. Seguido sin embargo, con la decisión de la senadora de no buscar reelegirse en el Congreso –en el que tenía una curul desde 2018, primero como representante y luego como senadora–, después del próximo 20 de julio, queda resuelta la discusión interna.

