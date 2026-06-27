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“Gustavo Petro es nuestro máximo líder”: Iván Cepeda sobre la nueva apuesta de la izquierda

El senador Iván Cepeda le dejó un mensaje claro al presidente Gustavo Petro: “Es nuestro máximo líder”. El mandatario saliente y el legislador buscan consolidar la oposición al mandatario electo, Abelardo de la Espriella.

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Redacción Política
27 de junio de 2026 - 03:58 p. m.
El presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda se runieron este 26 de junio en la Casa de Nariño luego de perder las elecciones presidenciales en la segunda vuelta.
El presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda se runieron este 26 de junio en la Casa de Nariño luego de perder las elecciones presidenciales en la segunda vuelta.
Foto: Presidencia
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Luego de perder las elecciones en segunda vuelta, y con su regreso a la oposición, la izquierda comenzó a trazar la ruta que seguirá durante el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Uno de esos primeros pasos es la consolidación del Pacto Histórico y lo que será la bancada que le hará contrapeso a la administración entrante, por lo que el saliente presidente, Gustavo Petro, y su candidato y senador, Iván Cepeda, se comprometieron a trabajar en llave durante los cuatro años que vienen.

Más información: De la Espriella “no asistirá a Casa de Nariño antes de su posesión”: Restrepo lidera empalme

Y aunque la relación entre los dos tiene altibajos por cuenta de la forma en que se manejó la campaña, pues Petro quería más operadores políticos para buscar votos y Cepeda siempre se negó a abrir las puertas a ese tipo de situaciones –entre otras diferencias profundas–, en la tarde del viernes se reunieron para encontrar puentes.

“El presidente Gustavo Petro es nuestro máximo líder y el artífice del primer gobierno progresista. Junto a él, yo ejerzo el liderazgo de la oposición. Esa condición emana de la votación que he obtenido, del mandato del cual soy depositario”, enfatizó Cepeda en un mensaje en sus redes divulgado en la mañana de este sábado.

Es de su interés: De la Espriella asegura mayorías en el Congreso: así se configura su gobernabilidad

“Felicitaciones, obviamente, porque la supo hacer bien”, le dijo Petro a De la Espriella tras ese encuentro con Cepeda en la Casa de Nariño. Ahí también confirmó que la oposición se hará desde Colombia, sin dar luces sobre cómo manejará su permanencia en la llamada lista Clinton.

Cepeda, por su parte, comenzará recorridos por varios territorios para agradecer a las bases de la izquierda que le mantuvieron el respaldo durante el balotaje. La primera parada será este sábado en Chocó.

De la Espriella, a su turno, comenzó desde el mismo viernes un recorrido por todo el país para enviar un mensaje de unidad y apaciguar los ruidos que se han generado con el regreso de la derecha al poder.

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Por Redacción Política

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Berta Lucía Estrada(2263)Hace 26 minutos
El apoyo irrestricto de Cepeda a Petro es una de las razones por las que perdió las elecciones. Petro es un desastre; no habla sino que grita, ofende, agrede, miente. Es un hombre violento y arrogante. Dejé de creer en él el día que votó por Ordoñez; sin olvidar el video de las bolsas de basura. Su gobierno tuvo fallas enormes que nadie puede negar; él mismo se encargó de hacer que la elección de Cepeda fracasara.
antonio bonilla(7747)Hace 1 hora
Pero cuando los grandes reclutadores y violadores de las farcs-comunes- le manifestaron su apoyo se quedó calladito. Será por miedo a ellos o porque está de acuerdo con reclutar y violar menores. Ha debido de rechazar ese apoyo en forma inmediata y categórica. " El que calla otorga " dice la sabiduría popular.
Lucho(dh1bq)Hace 1 hora
Los Colombianos tenemos que estar atentos. Estos señores tienen todo el derecho a ejercer la oposición pero siempre dentro del margen de la ley. El gran peligro son sus acuerdos con grupos criminales como el clan del golfo, ELN, disidencias de las farc y otros con los que sabemos que adquirieron compromisos.
Mario OROZCO G.(16018)Hace 1 hora
Quise decir, el presidente que se libró Colombia.
Mario OROZCO G.(16018)Hace 1 hora
Quise decir, el presidente que se libró Colombia.
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