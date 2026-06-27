“Gustavo Petro es nuestro máximo líder”: Iván Cepeda sobre la nueva apuesta de la izquierda

El presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda se runieron este 26 de junio en la Casa de Nariño luego de perder las elecciones presidenciales en la segunda vuelta. Foto: Presidencia

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Luego de perder las elecciones en segunda vuelta, y con su regreso a la oposición, la izquierda comenzó a trazar la ruta que seguirá durante el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Uno de esos primeros pasos es la consolidación del Pacto Histórico y lo que será la bancada que le hará contrapeso a la administración entrante, por lo que el saliente presidente, Gustavo Petro, y su candidato y senador, Iván Cepeda, se comprometieron a trabajar en llave durante los cuatro años que vienen.

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Y aunque la relación entre los dos tiene altibajos por cuenta de la forma en que se manejó la campaña, pues Petro quería más operadores políticos para buscar votos y Cepeda siempre se negó a abrir las puertas a ese tipo de situaciones –entre otras diferencias profundas–, en la tarde del viernes se reunieron para encontrar puentes.

“El presidente Gustavo Petro es nuestro máximo líder y el artífice del primer gobierno progresista. Junto a él, yo ejerzo el liderazgo de la oposición. Esa condición emana de la votación que he obtenido, del mandato del cual soy depositario”, enfatizó Cepeda en un mensaje en sus redes divulgado en la mañana de este sábado.

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“Felicitaciones, obviamente, porque la supo hacer bien”, le dijo Petro a De la Espriella tras ese encuentro con Cepeda en la Casa de Nariño. Ahí también confirmó que la oposición se hará desde Colombia, sin dar luces sobre cómo manejará su permanencia en la llamada lista Clinton.

Cepeda, por su parte, comenzará recorridos por varios territorios para agradecer a las bases de la izquierda que le mantuvieron el respaldo durante el balotaje. La primera parada será este sábado en Chocó.

De la Espriella, a su turno, comenzó desde el mismo viernes un recorrido por todo el país para enviar un mensaje de unidad y apaciguar los ruidos que se han generado con el regreso de la derecha al poder.

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