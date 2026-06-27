De la Espriella “no asistirá a Casa de Nariño antes de su posesión”: Restrepo lidera empalme

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo recibieron el pasado jueves las credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente electos. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Salvo que se realice en un escenario distinto, algo que es poco probable, el país no verá la tradicional foto entre sus presidentes saliente y entrante de cara al cambio de gobierno del próximo 7 de agosto. ¿La razón? El actual mandatario, Gustavo Petro, no ha llamado al jefe de Estado electo, Abelardo de la Espriella, para que se dé un empalme que los incluya directamente a ellos; además, el segundo ya expresó que tampoco tiene interés en reunirse con el primero.

Esto quedó confirmado en la mañana de este sábado cuando desde las filas de De la Espriella se ratificó al siguiente vicepresidente, José Manuel Restrepo, como líder del proceso para un “empalme anticorrupción”. La intención es que se ejecute una auditoría forense a todo lo que deja la administración saliente, la cual podría costar unos COP 20.000 millones y se fondeará con recursos propios del mandatario electo y de la reposición de votos.

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“El presidente electo no asistirá a la Casa de Nariño antes de su posesión”, precisó Defensores de la Patria en un comunicado. En ese mismo pronunciamiento se agregó que el equipo de empalme que liderará Restrepo “tendrá la misión de garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”.

El grupo que estará a cargo del vicepresidente electo lo integrarán al menos 400 personas, que buscan analizar con minucia todas las entidades que dependen de la rama Ejecutiva que estará bajo el mandato del presidente Petro hasta la tarde del 7 de agosto. El primer paso concreto se realizará este martes en Bogotá, donde habrá una suerte de instalación formal del proceso de empalme desde la administración entrante.

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Justo en la noche de este viernes, a través de sus redes, el saliente mandatario emitió un comunicado en el que por primera vez se abre a un empalme directo con quienes ganaron el poder vía urnas el pasado 21 de junio.

“Estamos listos para el desarrollo del empalme. Nos hemos preparado técnica, metodológica y logísticamente para esta tarde; en esta labor han participado más de 200 funcionarios compilando información y se han recopilado las prioridades de atención inmediata con la finalidad de garantizar la continuidad del Estado, que es un principio constitucional”, dijo Petro en su pronunciamiento.

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El Espectador estableció que en todo el “empalme anticorrupción” se hará mucho énfasis en los sectores de salud, hacienda y defensa, sin descuidar los demás. La razón está en lo que consideran De la Espriella y Restrepo como la necesidad de establecer qué pasó con los puntos más sensibles del Estado durante el último cuatrienio.

Además, de acuerdo con fuentes de los dos entornos, la ceremonia del 7 de agosto se realizaría en una base militar, para lo cual también hay apoyo en el Congreso que llega a partir del 20 de julio y en el cual la administración entrante ahora tiene mayorías. El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, trabaja en su consolidación.

Los resultados del pasado 21 de junio no fueron reconocidos sino tres días después de las votaciones por parte del presidente Petro y su candidato, el senador Iván Cepeda, quien fue derrotado en urnas y con quien ahora se entró en un proceso de reorganización de la izquierda.

Estos y otros hechos han desembocado en una dura transición, pues el lenguaje entre los líderes de la derecha y la izquierda sigue en decibeles altos, aunque ya hay mensajes de garantías para la oposición y de disposición al diálogo.

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