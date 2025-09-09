Petro habla de colombianos presos en Venezuela: “injusticia se ejerce desde el poder”

De acuerdo con la Cancillería del Gobierno Petro hay por lo menos 38 colombianos detenidos en Venezuela. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hablando de Enrique Márquez, exvicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela detenido en enero pasado, el presidente Gustavo Petro se refirió a los colombianos detenidos en cárceles de ese país.

“Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de Colombianos en cárceles venezolanas. Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder”, escribió en la madrugada de este martes en su cuenta en X el presidente Petro.

Y agregó: “La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado. Un pueblo dividido es facil de invadir. Hora del dialogo, la reconciliación y la unión en Venezuela”.

Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de Colombianos en cárceles venezolanas.



Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder.



La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 9, 2025

De acuerdo con la Cancillería de Colombia, en el vecino país hay, por lo menos 38 colombianos detenidos en cárceles. De acuerdo con la respuesta a un derecho de petición al abogado Andrés Soto, “las autoridades venezolanas no otorgan información sobre la situación jurídica de dichas personas, los delitos por los que se les procesa, la autoridad judicial asignada para conocer sus causas, el lugar en el que se encuentran recluidas y su fecha de captura”.

El Gobierno Nacional, de acuerdo con la Cancillería de Rosa Villavicencio, avanza con la Embajada en Venezuela y el Consulado en Caracas en diálogos con las autoridades del régimen de Nicolás Maduro para “obtener información oficial sobre el paradero de nuestros connacionales para poder brindar acompañamiento consular en el marco de nuestras competencias”.

🔴 #Actualización | La @CancilleriaCol confirma que ascienden a 38 los colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela (35 hombres y 3 mujeres).



- El régimen de Maduro continúa sin informar sobre su paradero, cargos atribuidos ni situación jurídica.



- Sigue impidiendo la… https://t.co/ZnIirvIyLo pic.twitter.com/XBZzq11SZS — Andrés Soto (@andres_sotov) August 26, 2025

El pronunciamiento de Petro se da en medio de las tensiones por el envío de Estados Unidos de su armada al Pacífico, en medio de las tensiones con el régimen de Nicolás Maduro, a quien acusa de, presuntamente, liderar el llamado “Cartel de los Soles”.

Petro responsabiliza a Netanyahu de ataque con dron a la flotilla Global Sumud

El presidente Gustavo Petro se refirió al presunto ataque contra la flotilla Global Sumud, que va rumbo a Gaza para romper con el bloqueo impuesto por el gobierno del israelí Benjamin Netanyahu. Aseguró que, desde el gobierno de ese país, “bombardean barcos civiles que llevan comida a los niños y niñas hambrientas que aun sobreviven”.

De acuerdo con voceros de la flotilla –en la que hay personas de más de 40 nacionalidades–, el ataque se dio en aguas de Túnez. Supuestamente, un dron se habría acercado a Family, el principal barco de la flotilla, para atacarlo directamente.

Puede leer: Agenda en Congreso obliga a Petro a recalcular sus movidas con los partidos: ¿qué sigue?

En la madrugada de este martes, el presidente Petro se refirió al hecho asegurando que “el ataque de Netanyahu a una embarcación con comida a los palestinos, recuerda el ataque de los submarinos nazis a la flota mercante de los EEUU, solo porque llevaba comida a los europeos en la guerra, cuando Europa tenía mucha hambre y sus pueblos andaban en las calles recogiendo cualquier mendrugo de comida”.

Y agregó: “Ahora el pueblo palestino recoge mendrugos en la calle y los nuevos genocidas bombardean barcos civiles que llevan comida a los niños y niñas hambrientas que aun sobreviven. Estamos ante una ignominia inhumana y la mayor parte de los gobiernos norteamericanos y europeos no reaccionan”.

El ataque de Netanyahu a una embarcación con comida a los Palestinos, recuerda el ataque de los submarinos nazis a la flota mercante de los EEUU, solo porque llevaba comida a los europeos en la guerra, cuando Europa tenía mucha hambre y sus pueblos andaban en las calles… https://t.co/vfXEoP6LfO — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 9, 2025

También: Estas son las vías que evalúa el petrismo para esquivar decisión contra Colombia Humana

En ese sentido, afirmó que “le llegó la hora a todos los pueblos del mundo de levantarse contra la ignominia que está también en sus propios países. El genocidio en Gaza ha desnudado a todos los genocidas del mundo (...) El ataque al barco civil lleno de alimentos para los niños palestinos es la chispa que incendia la pradera”.

Yasemine Acar, activista que hace parte de la flotilla, afirmó en un video en sus redes sociales que “el barco Family ha sido atacado oficialmente. Un dron se acercó justo por encima, lanzó una bomba que explotó y el barco se incendio. Se trata de un ataque contra Gaza porque no nos quieren allí”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.