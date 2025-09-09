“No he reconocido al gobierno venezolano”: Petro por tensión entre EE. UU. y Caracas

Gustavo Petro en Brasil. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde Brasil, el presidente Gustavo Petro se refirió a la tensión que hay entre Washington D.C. y Caracas, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y el ataque a un barco que, supuestamente, llevaba drogas –una información que no se ha confirmado–.

Durante la instalación del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI) en Manaos (Brasil), el presidente trató el tema. En el acto también estuvo presente el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva.

Puede leer: Choque entre Comunes y Gobierno Petro por elección de Camargo: “traición”

“Tenemos que hablar de la posible invasión con la que amenazan. Colombia no prestará su territorio para una invasión de ningún país vecino ni sus ciudadanos, a menos que sea apátrida y genocida”, aseveró el jefe de Estado colombiano, mientras hablaba de la necesidad de una unión regional, con propuestas que ha hecho en otros escenarios como que América del Sur “pase a llamarse Amazonia”.

El presidente Petro, más de un año después de las polémicas elecciones en Venezuela con las que Nicolás Maduro se quedó en el poder, aseguró que “yo no he reconocido al gobierno venezolano por las elecciones, ni Brasil. Nos critican unos, pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno se resuelve hablando entre los venezolanos. ¿Y nos van a decir que se resuelve misiles como en Palestina? Qué es eso, en la patria de Bolívar, el libertador”.

También: Agenda en Congreso obliga a Petro a recalcular sus movidas con los partidos: ¿qué sigue?

Y, en ese sentido propuso que “busquemos que un cuerpo de países suramericanos vuelva a plantear el diálogo político en Venezuela, porque el pueblo venezolano todo tiene que unirse porque la amenaza es de invasión Y si es una invasión en América del Sur, nadie que sea de América del Sur debe apoyarla. Una cosa es resolver un problema político y otra es acabar con nuestra seguridad y soberanía”.

Hace ya varias semanas, Estados Unidos desplegó fuerzas marítimas en el mar del Caribe, cerca de la frontera de Venezuela. Lo hizo luego de que señalara a Nicolás Maduro de, supuestamente, ser la cabeza del Cartel de los Soles. Sin embargo, la Casa Blanca ha negado que su intención sea atacar al régimen venezolano directamente, insistiendo en que son operativos contra los carteles como el mencionado y el Tren de Aragua.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.