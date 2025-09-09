Choque entre Comunes y Gobierno Petro por elección de Camargo: “traición”

El ministro Armando Benedetti acusó a senadores de Comunes de "traición" en la pasada elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Foto: El Espectador

La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional sigue generando efectos al interior de la bancada de Gobierno. El ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó a senadores del oficialismo de haber apoyado a Camargo, pese a que el acuerdo oficial era respaldar a María Patricia Balanta.

En declaraciones a medios de comunicación, el ministro Armando Benedetti afirmó que la expectativa era que Balanta ganara. Al final, la elección quedó con 62 votos por Camargo y 41 por Balanta.

“Ese fue un tema doloroso, doloroso desde el punto de vista personal para mí. Yo creo que todavía no he salido de ese dolor o esa derrota. Lo digo para que se pongan contentos mis enemigos. Pero lo que sí es verdad es que claro que sí, hubo traiciones por parte de los Comunes y por parte del Pacto Histórico, hubo personas que nos traicionaron”, dijo Benedetti en Caracol Radio.

Pronto, los senadores de Comunes, partido creado tras la firma del acuerdo de paz de 2016 y la desmovilización de las Farc, le salieron al paso a los señalamientos.

Luego de que @AABenedetti dijera que hubo "traición" en la elección de Camargo para la Corte, los senadores de @ComunesCoL @SandraComunes y @JGalloSenador respondieron. Toda la información en @elespectador pic.twitter.com/PWJs5uFhnF — Leonardo Botero (@LeoBoteroF94) September 9, 2025

El senador Julián Gallo acusó a Benedetti de “culparlos” por “el fracaso” en la elección que se realizó hace ya una semana. “Le exijo que respete a la bancada. Invariablemente, durante el tiempo que lleva el gobierno, hemos sido coherentes y leales al votar todas las iniciativas del gobierno. Nuestra bancada está constituida por hombres y mujeres, viejos luchadores revolucionarios, que tomamos nuestra posición fundamentados en principios y posiciones políticas, y no en posiciones burocráticas como lo hacen otros partidos integrantes de la coalición de gobierno. Le exijo respeto”, afirmó.

También dijo que Benedetti no habría pruebas de que congresistas de Comunes apoyaran a Camargo: “No tiene ninguna prueba, porque votamos con el acuerdo de la bancada de gobierno. No trate de ocultar su fracaso y sus marullas buscando y señalando responsabilidades donde no las hay. No estigmatice al partido firmante del acuerdo de paz. Le repito: respete al partido”.

Por su parte, la senadora Sandra Ramírez también respondió: “Hoy ratificamos públicamente lo que ya dijimos: nuestro voto fue por la Dra. María Patricia Balanta. No jugamos con dobles agendas ni con cálculos mezquinos. Hemos sido leales a la palabra empeñada, incluso a costa de recibir golpes desde el propio Gobierno”. Además, según supieron reporteros de este diario, dejará una constancia en la plenaria de este martes a las 2:00 p.m. en la que ampliará su respuesta a Benedetti.

