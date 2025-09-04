“Un intercambio positivo”: así avanza visita del presidente Petro en Japón

El presidente Gustavo Petro junto con el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Como “un intercambio positivo” calificó la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, el inicio de la visita del presidente Gustavo Petro a Japón, que ha sostenido varias reuniones de alto nivel. Las dos primeras reuniones que ya tuvo la comitiva colombiana fueron con representantes del Keidanren (la Federación Japonesa de Empresarios) y con el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba.

“Este primer día ha sido muy importante para retomar y realzar las relaciones políticas y de transformación tecnológica que podemos trabajar con Japón. Ha sido un intercambio bastante positivo y que debe continuar”, manifestó la canciller al finalizar la agenda del primer día del viaje que terminará el próximo viernes.

Puede leer: Este será el impacto de la victoria de Camargo que ya desató un sismo en el Gobierno

El presidente Petro y sus acompañantes fueron recibidos por Takehiko Kakiuchi, vicepresidente del Keidanren y presidente de la Junta Directiva de Mitsubishi Corporation, con quien se instaló el Comité Económico Conjunto Colombia - Japón. “Fue muy interesante conversar e intercambiar con el presidente Kakiuchi, quien lleva cuatro años en Colombia y ve muchas oportunidades en las que podemos trabajar juntos”, resaltó Villavicencio.

En esa reunión, el Gobierno Nacional resaltó la participación de Colombia en la Expo 2025 Osaka como parte de la estrategia para profundizar los vínculos con Japón. Se concluyó, como indicó la Cancillería en un comunicado, que ese será “el lugar propicio para el desarrollo de reuniones de alto nivel con inversionistas y delegaciones empresariales, con las que se busca alcanzar acuerdos que impulsen tanto el comercio exterior como el turismo hacia nuestro país”.

También: Presidente del Senado cuestionó decisiones “a quemarropa” del Consejo Electoral

Posterior a ello, el presidente Petro se reunió con el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y parte del gabinete de ese país. Al término de ese encuentro, el presidente colombiano manifestó: “Nuestro objetivo es juntarnos con los pueblos que respeten el derecho humanitario, el derecho internacional, y sean capaces de aliarse con Colombia en el salto tecnológico y en el cambio de visión del mundo que necesitamos”.

La comitiva que acompaña al presidente Petro está compuesta por la canciller Villavicencio, el jefe de Despacho (e), José Raúl Moreno; la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales; la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani; el embajador de Colombia en Japón, Gustavo Makanaky; el secretario para las Comunicaciones, Augusto Cubides; la viceministra de las TIC, Carina Murcia, y el ministro plenipotenciario, José Francisco Díaz.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.