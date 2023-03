Gustavo Petro lanza nuevas indirectas en contra de Perú y El Salvador

Gustavo Petro tuvo duros comentarios en contra de Perú y El Salvador en el marco de un foro con apoyo de la Unión Europea. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El presidente Gustavo Petro aprovechó la jornada inaugural del IV Foro Colombia-Unión Europea para lanzar unas cuantas pullas al proceso histórico entre Europa y Latinoamérica y para cuestionar la situación que están viviendo algunos países de la región, sobre todo Perú y El Salvador.

En un primer momento, el primer mandatario catalogó de polémico el encuentro entre Europa y el continente americano -haciendo referencia a la conquista de América-, para luego señalar que la región se ha quedado atrás, sobre todo ante una supuesta falta de integración de los países latinoamericanos. “La marginalidad de América Latina nos ha puesto en la cola de las prioridades de muchísimos procesos donde se construye y destruye el futuro de la humanidad”, aseveró el primer mandatario, que no dudó en decir que la región ha “retrocedido”.

En este sentido expresó que la única forma de retomar dicho papel protagonista sería apuntando a un proceso de integración para crear un “escenario donde nuestra voz sea escuchada”. Sin embargo, señaló que es mera retórica, pues es muy complejo que haya integración regional ante las disparidades latinoamericanas.

“Nos auto bloqueamos en América del Sur, como si ese mundo que hay a nuestro sur no fuese nuestro y no tuviese importancia. América Latina no solo se ha marginado de las decisiones del mundo, sino que incluso, nosotros marginamos la realidad de la que hacemos parte”, señaló Petro.

Este también fue crítico frente al papel que está jugando México y Brasil, pues tampoco estarían interesados en integrarse como latinos ya que el primero tiene el comercio con los Estados Unidos y el segundo está enfocado en sacar adelante la unión económica del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

En esta línea, criticó el panorama de la democracia latinoamericana: “Hay una nueva realidad en el mundo que ya no habla de democracia”. Para este, el sistema democrático ha comenzado a ser cuestionado y su futuro no pinta bien adentro de la región.

“Solo hay que mirar hacia el sur, un presidente preso. Hacia el norte, campos de concentración. Solo hay que mirar hacia cualquier punto. Hay que mirar solo hacia adentro de nosotros mismos. 21 mineros muertos y muertos por qué, mineros del carbón”, fue el mensaje de Gustavo Petro, que recalcó que parte de la crisis de la democracia viene por la crisis climática.

No es en vano que el presidente use a Perú y El Salvador como ejemplos. Precisamente ha tenido choques de carácter internacional por sus posiciones sobre dichos países. En el caso de Perú, este ha cuestionado que Pedro Castillo esté en prisión tras el fallido autogolpe de Estado. Esto le ha ganado la animadversión de algunos sectores peruanos, que incluso tramitaron una moción en el Congreso para declarar persona no grata al mandatario colombiano.

Gustavo Petro ha seguido emitiendo sus comentarios sobre al caso peruano, tanto que este jueves publicó una foto con Guido Croxatto, abogado de Castillo. “Me reúno con Guido Croxatto, abogado del presidente del Perú Pedro Castillo. Croxatto con Zaffaroni, ambos argentinos, son parte de la corriente garantista del derecho básico para una democracia”, trinó el primer mandatario.

En cuanto a El Salvador, el presidente Gustavo Petro ha tenido duros comentarios en contra del régimen de Nayib Bukele. El choque ha trascendido los discursos y ambos mandatarios han tenido intercambios de insultos por redes sociales. Incluso, el gobernante colombiano retó a Bukele a exponer sus políticas frente al manejo de presos. Este último caso ha servido a la derecha colombiana y oposición de Gustavo Petro para adoptar un referente a nivel internacional.