“Es una decisión completamente política”: ministros por descertificación

Los ministros Luis Eduardo Montealegre (Justicia) y Armando Benedetti (Interior) se refirieron a la descertificación parcial de Colombia en la lucha contra las drogas decidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los dos funcionarios del presidente Gustavo Petro insistieron que se trató de una decisión política y defendieron las medidas del actual gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

“Es una decisión completamente política. Es una descertificación sin sanciones económicas y sin dejar de mandar la ayuda económica ni deja de haber cooperación. Solo es política porque es un gobierno de izquierda”, afirmó Benedetti. En ese sentido, reiteró la orden dada por el presidente Petro de “no comprar armas de Estados Unidos”, explicando que se trata de una decisión de mercado y que “no hay que notificar nada”. “El presidente lo dijo en un consejo de ministros. Después de una descertificación tan injusta qué se va a notificar”, afirmó.

Por otra parte, reiteró que los resultados del Gobierno Petro en la lucha contra el narcotráfico “son impresionantes: 165.000 capturados, de los que 693 son extraditables, 1.200 toneladas de cocaína incautadas, 965.000 de marihuana, y 10.000 laboratorios móviles destruidos. Eso son las cifras solo de Policía y todas son buenas. Este año, 700 toneladas de cocaína fueron incautadas. Hacen la valoración con base en la erradicación de forma forzada y ahí está mal el balance. Lo que quiere este gobierno es que sea de forma voluntaria, con sustitución y llevamos 53.000 hectáreas”.

El ministro Montealegre, a su turno, insistió como Benedetti en que es “una decisión política sin consecuencias económicas, para la administración de justicia ni para la lucha contra el narcotráfico para el país. Es una injusta descalificación a Colombia, que ha puesto muchísimas víctimas en la lucha contra el narcotráfico. Nosotros no tenemos que enderezar ningún camino, hemos trabajado con seriedad y convicción con nuestra propia política de lucha contra las drogas, no la que impone Estados Unidos”.

Montealegre también habló de la posibilidad de que regrese la aspersión aérea con glifosato asegurando que “no se puede abrir una puerta generalizada, porque la prueba científica indica que el glifosato puede ocasionar graves daños a la población y hasta que no haya pruebas científicas creíbles de que la sustancia es inocua, Colombia no volverá a una aspersión generalizada”.

