Gobierno insiste en modificar requisitos buscando nombramiento de Juliana Guerrero en Minigualdad

Borrador de decreto del ministerio de la Igualdad buscaría ajustar requisitos para ocupar cargos en viceministerios. Foto: Archivo Particular

Nuevamente el gobierno del Presidente Gustavo Petro publicó un borrador de decreto con el que se buscaría la modificación de la normativa para ajustar el cargo del viceministerio de Juventudes a medida de Juliana Guerrero, funcionaria a quien desde la Casa de Nariño querrían posicionar en el Ministerio de la Igualdad desde hace varios meses.

El texto se encuentra publicado en del Departamento de Función Pública y está abierto para comentarios desde el pasado 20 de octubre y hasta el próximo 4 de noviembre. El movimiento del Ejecutivo se produce en medio de una controversia por la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos de Guerrero, a quien le anularon su título universitario en contabilidad y quien, además, tendría líos para demostrar experiencia laboral, una de las exigencias para ocupar para este cargo.

El borrador de decreto se publica por segunda vez en menos de cuatro meses. Es más, un texto calcado se publicó el 29 de agosto y estuvo abierto a comentarios hasta el 3 de septiembre. Sin embargo, ante la controversia surgida alrededor de Guerrero, el mismo no fue publicado y con ello, su posesión no se consumó en esta cartera.

Desde entonces, la funcionaria delegada por el presidente Petro ante el Consejo Superior Universitario de la Unicesar ha pasado por perfil bajo, mientras el ruido alrededor de su hoja de vida sigue aturdiendo este nombramiento en el ministerio de la Igualdad.

Y es que algunas acciones de Guerrero ya generaban controversia, luego de una serie de viajes en vehículos oficiales y que se adscribieron al ministerio del Interior, hoy en cabeza de Armando Benedetti. Esa situación fue tan solo la punta del iceberg, pues posteriormente desde la Casa de Nariño, y tras la llegada de Juan Carlos Florián alMinigualdad, seinsistió por posesionar a Guerrero en el viceministerio de Juventudes.

🚨ALERTA: El gobierno planea eliminar requisitos para el viceministerio de juventudes. Este decreto tiene nombre propio: Juliana Guerrero. Su título es irregular y la misma San José lo confesó.



Si la posesionan, demandaremos. @juanflorians.



Aquí hay miles de jóvenes con título… pic.twitter.com/dMzvC4Py4J — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) November 1, 2025

Su hoja de vida fue publicada y en ella se señalaba estudios en contabilidad acreditados por la Fundación San José, que finalmente fue anulado el pasado 25 de septiembre. De acuerdo con el comunicado emitido por el centro educativo, Juliana Guerrero no cumplió con todos los requisitos para obtener el título, puesto que no existía reporte sobre la presentación de las pruebas Saber Pro.

Sin embargo, la representante Jennifer Pedraza (Dignidad) denunció nuevamente que, pese a la controversia, “el gobierno planea eliminar requisitos para el viceministerio de juventudes. Este decreto tiene nombre propio: Juliana Guerrero. Su título es irregular y la misma San José lo confesó”.

La congresista ha sido una de las que mayor eco y seguimiento ha dado a este caso, razón por la que anunció medidas jurídicas en caso de que el nombramiento se lleve adelante.

Cabe resaltar que el presidente Petro defendió en su momento de las críticas la intención de ubicar a Guerrero en la cartera, luego de haber afirmado que “me parece que ver mujeres jóvenes, rebeldes y populares y de color, es una tragedia. Claro que por jóvenes deberían tener menos estudios que un viejo, pero hay viejos que no leen. Parece que acusar de manejar un ministerio que en realidad manejan otros, no es cierto”.

Y medio de todo este caso, en el Congreso camina a paso lento el proyecto que extendería la “vida” del ministerio de la Igualdad, resaltando que la Corte Constitucional pidió que se tramitara nuevamente su creación puesto que la ley 2281 del 2023 tuvo diversas irregularidades, entre ellas la violación del artículo 151 de la Constitución, por lo que esta norma fue declarada inexequible.

A la fecha, este proyecto no ha surgido su primer debate y ante el atasco legislativo su discusión se podría extender hasta el próximo año.

