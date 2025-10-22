Presidente del Senado critica a ministros de Petro: “medio gabinete es bastante flojo”

Presidente del Senado, Lidio García. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El presidente del Senado, Lidio García Turbay (Partido Liberal) cuestionó al gabinete del presidente Gustavo Petro. “Yo pienso que el presidente no está bien acompañado por sus ministros”, dijo García en entrevista con El Espectador. “No veo ministros convincentes en los proyectos, que vayan a sustentar, que vayan a convencer al Congreso, como históricamente pasaba. Hoy no veo que eso exista; muy pocos ministros lo hacen. Esa ha sido la falencia que tiene este Gobierno”.

Para García, el desempeño de un sector del gabinete no es el adecuado. Aunque reconoció que no todos los ministros cargan con la misma responsabilidad, sostuvo que “sí creo que la mitad es bastante flojo”, en referencia a los encargados de sacar adelante las principales iniciativas del Ejecutivo en temas como salud, educación o vivienda.

El senador también advirtió que el cambio constante de ministros ha afectado la continuidad de las políticas públicas y ha terminado por frenar los avances del propio Gobierno. “Creo que debe cerrar con lo que tiene, porque volver a improvisar es bastante complicado. Volver a cambiar un ministro y no dar continuidad a los procesos que vienen es un desastre para Colombia, no para el Gobierno”, afirmó. En su opinión, los relevos en las carteras han provocado choques internos y “un egoísmo que ha desdibujado un poco la labor de este Gobierno”.

García insistió en que, con menos de un año de gestión por delante, el Ejecutivo debería priorizar unas pocas reformas y concentrarse en cumplirlas. “Hay que concentrarse en sacar adelante las iniciativas más importantes que tiene cada cartera. Cuando quieres hacer todo al mismo tiempo, no puedes. A este Gobierno le quedan ocho o nueve meses y, si no se concentran en entregar al país dos o tres temas bien importantes que transformen algunos renglones de la sociedad, van a perder el año”, subrayó.

El presidente del Senado afirmó que el desgaste político del Ejecutivo aún podría mitigarse si logra enfocarse en resultados concretos y recuperar la interlocución con el Congreso, donde, según él, “cada vez hay menos ministros que se tomen el trabajo de construir acuerdos”.

Las advertencias llegan luego de que se conociera un nuevo choque entre el presidente Petro y sus ministros, particularmente, la encargada de la cartera de Vivienda, Helga Rivas. En medio del consejo de ministros de este martes, el jefe de Estado cuestionó la ejecución del Ministerio de Vivienda en materia de acueductos y señaló a varios funcionarios de esa cartera por no cumplir sus órdenes.

“El propósito de Colombia es que todos tengan agua potable y tengamos agua porque es lo que va a venir desapareciendo (...) se dejaron de comer del neoliberalismo en sus ministerios”, aseguró el mandatario. Según explicó, una parte de los recursos para el agua potable también estaría quedando en mano de “politiqueros”.

El presidente cargó duramente contra el viceministro de Agua, Edward Libreros, a quien despidió en vivo. “No han sacado el régimen tarifario porque el viceministro de Agua le cree más a Andesco que a nuestro proyecto. Por eso es que el acueducto Cereté-Ciénaga de Oro no está hecho. Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficie a los recicladores y consumidores, y se acabó, no va más, hermano. Este Gobierno no vino a obedecer a los gremios”, dijo durante la transmisión.

En medio de este choque, la jefa de la cartera, Helga Rivas, tomó la palabra para defender a sus funcionarios y para reclamarle al presidente por la falta de recursos. “Me alegra que ponga el tema. Firmamos un Conpes para unos aviones de guerra y a mí me dolió, porque creo que la prioridad, y usted siempre lo ha dicho, es el agua. El techo presupuestal que le dieron al Ministerio en agua es bajito y especialmente para el otro año”, señaló la ministra.

