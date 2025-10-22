Se enciende debate en plenaria del Senado por fallo del caso Uribe

El presidente del Senado, Lidio García, tuvo que intervenir para dirimir el debate. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La decisión en segunda instancia sobre caso de manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe fue el centro de discusión este miércoles en la plenaria del Senado. Desde varias orillas se tomaron tiempo para hablar ampliamente sobre el fallo que absolvió al jefe político del Centro Democrático de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Precisamente de esa orilla política vinieron las primeras declaraciones en la sesión de hoy. El senador Alirio Uribe aseguró que “hablando mal de [él] consiguen votos y curules” e incluso trajo a colación una propuesta que se ha manejado desde ese sector para impulsar la reelección: “Pero si Dios permite lo vamos a ver o de vicepresidente o como senador de la República. Lo querían ver en la cárcel, pero lo van a tener que ver defendiendo la patria”.

En la misma línea estuvo la senadora Paloma Valencia, quien celebró la decisión y reiteró su rechazo a las chuzadas hechas a la línea telefónica del expresidente. La respuesta llegó por el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), quien hace parte de la bancada de las víctimas en el caso.

“El expresidente Álvaro Uribe es el primer jefe de Estado condenado por la justicia. Eso no lo van a borrar de la historia. Segundo, este es un proceso que tiene trece años de acumulación de pruebas, testimonios y, además, tiene la condena ni más ni menos del señor Diego Cadena, considerado ‘abogángster’ por él mismo”, aseguró.

Fue claro, en todo caso, de que se trata de “un largo litigio que va a continuar”. Desde que se conoció el sentido del fallo, han anunciado que presentarán un recurso de casación. El congresista Fabián Díaz (Alianza Verde), quien también habló en la sesión, agregó: “Falta una instancia y es la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, a la que Uribe le huyó”.

La sesión llegó a tal punto que el presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), regañó a la plenaria: “A mí no me van a venir con réplica de réplica”. Y, en todo caso, se mantuvo la discusión de lado y lado.

