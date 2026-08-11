Expresidente Petro solicitó permiso al Congreso para salir del país por el plazo de un año

El expresidente Gustavo Petro aseguró que será para cumplir compromisos políicos y académicos. Foto: Presidencia

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Una misiva con fecha del 10 de agosto llegó al Congreso de la República y su remitente es el expresidente Gustavo Petro, quien solicitó la autorización de la plenaria del Senado para salir del territorio nacional. De acuerdo con la carta, en manos de El Espectador, será por la vigencia de un año.

“Para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como presidente de la República”, se lee en el documento.

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De acuerdo con el artículo 196 de la Constitución Política, quien haya ocupado la más alta dignidad del Estado “no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones sin permiso previo del Senado”. Por ello, la cámara alta tendrá que decidir sobre esa solicitud hecha por el expresidente en los próximos días.

En todo caso, lo más probable es que la misiva tenga respuesta la próxima semana. La sesión plenaria de este martes se aplazó por la emergencia causada por el terremoto y este miércoles se reunirá el Congreso en pleno para elegir al próximo contralor. Incluso, desde el Legislativo también le cuestionaron, en su momento, la cifra de viajes del exmandatario al exterior, que superó los 80 en los pasados cuatro años.

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En un principio, el exmandatario dijo que asumiría la presidencia del Pacto Histórico después de un periodo de vacaciones. En este tiempo Petro tiene varios pendientes, como lo son los procesos con los que busca salir de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac, por sus siglas en inglés) y también las investigaciones en curso en su contra en la Comisión de Acusaciones, entre otras cosas, por la violación de los topes electorales de su campaña.

Además, en esas últimas semanas en la Casa de Nariño enfatizó en el relato de un supuesto “fraude” en las elecciones —algo que ha sido desestimado incluso por organizaciones internacionales— y también estalló el escándalo de vinculaba a su exesposa Verónica Alcocer con presuntos actos de corrupción en el interior del Ejecutivo.

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A partir del 7 de agosto, Petro entró de lleno a la oposición. Desde su paso por la Presidencia, buscó convertirse en un referente latinoamericano en temas como el medioambiente, transición energética y lucha contra las drogas, y con eso en la mira es que dedicará su primer año fuera del poder no solo tocando temas de política electoral, pues también se acercan las elecciones regionales, también en giras internacionales.

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