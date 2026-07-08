Iván Cepeda se reafirma como líder de la oposición y pide vigilancia sobre derechos humanos

El senador Iván Cepeda hizo un llamado a la "desobediencia civil". Foto: Archivo Particular

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El senador Iván Cepeda reafirmó su posición como principal líder de la oposición y envió un mensaje de alerta a organizaciones para la defensa de los derechos humanos en el que pide la protección de la actividad política de su colectividad durante el entrante gobierno de Abelardo de la Espriella.

En un mensaje transmitido a través de sus redes sociales el excandidato presidencial cuestionó varias de las políticas que han sido anunciadas por De la Espriella, especialmente los señalamientos a las protestas, la creación de magacárceles y los bloques de seguridad urbana.

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Cepeda señala que este podría constituir un “régimen del enriquecimiento privado sin límites legales ni constitucionales, el extractivismo minero y de hidrocarburos desenfrenado, la eliminación de las reformas sociales”. Además, advierte que “esos objetivos requieren, por supuesto, debilitar forma de disenso, oposición y libertad política mediante el terror y la criminalidad de Estado”, razón por la que considera a ese proyecto como “abiertamente inconstitucional”.

En su declaración reafirma la postura de “desobediencia civil pacífica” que ha sido cuestionada por varios sectores, pero a la que considera necesaria ante este tipo de políticas, así como la no renuncia de Abelardo de la Espriella a su nacionalidad estadounidense.

“La situación que he presentado hasta aquí demuestra la justeza del llamado que he formulado como líder de la oposición política a la desobediencia civil de carácter pacífico”, dice el líder de la oposición.

Acto seguido aseguró que “la mayor preocupación que surge al propiciar violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos tanto desde el Estado como desde cuerpos paramilitares concierne a la seguridad de las poblaciones en los territorios rurales y urbanos periféricos”. Pidió entonces a “la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que observen con especial atención el desarrollo de esta nueva etapa que comienza para Colombia e informen con rigor las actuaciones de Abelardo de la Espriella y su entorno”.

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Este pronunciamiento se produjo horas después de una cita a la que el presidente Gustavo Petro convocó a la bancada del Pacto Histórico. Ese encuentro tuvo lugar en la Casa de Nariño y, según señalaron varios congresistas de ese partido, permitió que Petro revelara las pruebas con las que sustenta su narrativa de fraude electoral. De esa reunión se concluyó que el Pacto interpondrá nuevos recursos para la nulidad de la elección de De la Espriella.

Otro de los apartado en los que el senador Cepeda hizo hincapié durante su discurso fue en lo que considera la “configuración de un gobierno paramilitar”. Su postura se alinea con los recursos judiciales que remitió ante el la Corte Penal Internacional y la Fiscalía con los que denuncia a De la Espriella por supuestos vínculos con estructuras al margen de la ley.

La denuncias, que si bien fueron remitidas ante esas autoridades, de momento no ha tenido algún avance significativo. Cepeda también cuestionó el legado de Álvaro Uribe y su apuesta de la “seguridad democrática”, así como de algunos alcaldes a los que tildó de ser “autoritarios”, haciendo referencia a Federico Gutiérrez (Medellín) y Alejandro Eder (Cali).

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