Presidente Petro viaja a Chocó; familia le pidió no estar en sepelio de Uribe Turbay

El presidente Gustavo Petro tiene previsto para este miércoles hacer presencia en Chocó para liderar la presentación de un proyecto de obras en ese departamento, mientras en Bogotá se realizan las honras fúnebres y el sepelio del asesinado senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con información que se remitió desde la Casa de Nariño, la agenda pública del jefe de Estado se desarrollará en Bahía Solano. Desde allí, según los datos oficiales, hablará de proyecto de modernización del aeródromo de ese municipio.

“Con una inversión superior a los 78.000 millones de pesos, estas obras permitirán fortalecer el sector del turismo en la región. El proyecto beneficiará a más de 11.400 habitantes del municipio, logrando aumentar el acceso a servicios de salud y el impulso al comercio local y el turismo ecológico”, se indicó desde la Casa de Nariño.

Entre tanto, en el Capitolio, la Catedral Primada y el Cementerio Central se desarrollan desde la mañana de este 13 de agosto las ceremonias de despedida de Uribe Turbay, víctima de un ataque sicarial el pasado 7 de junio y cuyo fallecimiento se confirmó este 11 de agosto.

Eso llevó a que Colombia reviviera un magnicidio tras 30 años; la última vez que se registró una noticia así fue en 1995, cuando mataron al conservador Álvaro Gómez Hurtado.

La vicepresidenta Francia Márquez, quien había confirmado 24 horas antes que sí estaría en representación del Gobierno Nacional en las honras fúnebres y sepelio del asesinado Miguel Uribe Turbay, dijo este miércoles que no asistirá.

“He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré a las Honras Fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá”, precisó.

En todo caso, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró en la mañana de este 13 de agosto que durante las honras fúnebres y el sepelio del asesinado senador y precandidato Miguel Uribe Turbay no habrá presencia del Gobierno por una petición directa de la familia del legislador.

De acuerdo con el funcionario, los allegados del líder opositor que este miércoles será enterrado en el Cementerio Central de Bogotá le pidieron explícitamente informarle al presidente Gustavo Petro que, por decisión del núcleo familiar, se le solicitaba no acudir a las ceremonias.

“Desde el lunes en la tarde he venido teniendo y manteniendo una comunicación con miembros de la familia de Miguel Uribe y con allegados a la familia de Miguel Uribe. Yo ese lunes asistí a representación del Gobierno. Ayer (martes) en la tarde le expresé el interés del señor presidente de la República de asistir en algún momento a las honras fúnebres, a lo cual la familia, después de haberlo pensado durante algunas horas, decidió que era mejor que ni el presidente ni el gobierno estuvieran presentes en esas horas o en esos momentos de dolor en las exequias que se llevarán a cabo en la Catedral”, aseguró Benedetti.

El presidente @petrogustavo y el Gobierno no asistirán a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay. He estado en contacto con su familia desde el lunes y ayer llevé el mensaje que el Presidente quería asistir al Congreso, a lo que respondieron que era mejor que no nos hiciéramos… pic.twitter.com/gHGpWZQzgm — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 13, 2025

