Habrá reunión de la cúpula militar y partidos para hablar de garantías electorales

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y ministro del Interior, Armando Benedetti Foto: Mininterior

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el sepelio del senador Miguel Uribe Turbay y la noticia del atentado contra el congresistas Julio César Triana en el Huila, el ministro del Interior, Armando Benedetti, convocó este jueves a una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE). El encuentro inició sobre las 8:45 de la mañana y contó con la participación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y parte de la cúpula militar.

De acuerdo con la cartera política, durante la cita se habló del caso del representante Triana, de Cambio Radical, y se acordaron estrategias integrales de protección, lo que incluye mayor presencia institucional en las regiones y coordinación entre la Unidad Nacional de Protección (UNP), fuerzas del orden y entes de control para garantizar la seguridad de los candidatos.

El ministro del Interior, @AABenedetti, presidió el Tercer CORMPE Congreso, instancia clave del proceso electoral, donde junto a autoridades del Estado se revisaron riesgos, se evaluaron casos recientes y se definieron acciones concretas para garantizar la seguridad de… pic.twitter.com/yKshzp8eNk — MinInterior Colombia (@MinInterior) August 14, 2025

Lea también: Un adiós entre el dolor y la pugna política: así despidió Colombia a Miguel Uribe

El ministro del Interior se solidarizó con el representante Triana y recordó que el presidente Petro estuvo al frente del procedimiento para sacarlo del territorio en el que fue víctima del atentado. Por otra parte, el jefe de la cartera política envió un mensaje a todos los sectores para bajar el tono de la pugna política.

“Si algo ayuda a la seguridad o va a ayudar al buen desarrollo de las próximas elecciones es el lenguaje, el dejar atrás la pugnacidad que se ha creado sobre todo desde ayer. Pareciera que estamos cometiendo los mismos errores del pasados en los que los únicos beneficiados son las mafias, los delincuentes y los grupos al margen de la ley”, explicó.

No se pierda: Así será la agenda de congresistas estadounidenses con Petro, oposición y empresarios

Noticia en desarrollo…

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.