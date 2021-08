“Han violado mis derechos”: Álvaro Hernán Prada

El exrepresentante Alvaro Hernán Prada denunció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara a los magistrados César Augusto Reyes Medina y Marco Antonio Rueda Soto, integrantes de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por el presunto delito de prevaricato por acción, por el caso que el alto tribunal lleva en su contra por presunta manipulación de testigos, derivado del proceso del expresidente Álvaro Uribe.

Según el excongresista huilense, la Fiscalía General “después de presentar todas las pruebas y mostrado hasta la saciedad la inocencia del expresidente Uribe y la mía, ha señalado que no hay delito, no ha determinador, no hay cómplice. He durado tres años esperando que la Corte resuelva mi situación, pero el magistrado Reyes no me permitió practicar 15 pruebas que solicité. Frente a las dudas que tenían en la Corte, debieron haberme permitido que me defendiera y escuchar mis argumentos y mis testigos. No lo hicieron”.

Prada renunció a su curul en abril pasado, alegando precisamente “falta de garantías en la Corte”, buscando así que su caso pasara al resorte de la Fiscalía. Sin embargo, el alto tribunal decidió que la conducta por la que es investigado guarda relación con la actividad del funcionario en el Congreso, por lo que mantuvo la potestad sobre el caso. “El magistrado Reyes insistió en quedarse con el proceso y ante el salvamento del voto de otros tres magistrados, que no estuvieron de acuerdo en la violación de mis derechos, estoy presentando esta denuncia penal ante la Comisión de Acusación para que investigue si él, además del magistrado Rueda, están prevaricando”.

En diálogo con El Espectador, Prada habló de lo que considera es la politización de la política, defendió al expresidente Uribe y acuso a la izquierda radical de haber convertido al exmandatario en uno de sus objetivos, en el afán y desespero de llegar al poder. “Han optado por perseguirlo. Desde 2012 tenemos conocimiento de un montaje permanente que vienen haciendo para buscar, con infamias, dañarle la imagen y por medio de un sector de la justicia meterlo preso”, aseguró.

¿Cómo tomó la decisión de la Corte Suprema de enviar el proceso del expresidente Uribe a la Fiscalía y el suyo no?

No lo he podido entender y tampoco lo entendieron en la propia Corte. Hubo tres salvamentos de votos y es esa precisamente la motivación por la cual llego a la Comisión de Acusación de la Cámara a demandar a los magistrados Reyes y Rueda. A mí me quedó un buen mensaje y es que en la Sala de Instrucción hicieron salvamento del voto y negaron el proyecto de los dos magistrados que estoy demandando. Tengo un sabor agrio y dulce, estos problemas de la justicia los tenemos hoy el expresidente Alvaro Uribe y yo, pero cualquier ciudadano siente eso, y si no somos capaces de reformar a la justicia, continuaremos viendo como por un lado deja libres a criminales, vándalos y asesinos, y por el otro se castiga a quienes somos capaces de denunciar.

Sin embargo, llama la atención que en el uribismo aplauden las decisiones de la justicia que salen a favor, y cuando no es así, las critican y no las aceptan…

Yo me quede aquí en la Corte, llevo tres años. Cuando me dicen que salí corriendo para la Fiscalía, no, no señor (…) el expresidente Alvaro Uribe renunció a la Corte porque le quitaron la libertad, si no, no lo hubiera hecho. Pero le impidieron defenderse en libertad. Yo dije: me quedo en la Corte y creo aun en esa institución. Crecí pensando en la majestuosidad de las cortes, mi papá fue compañero de los magistrados asesinados por el M-19 y ese M-19 tiene hoy de candidato a la Presidencia a Gustavo Petro.

Muchos cuestionan que la Fiscalía está en manos de alguien cercano al expresidente, al presidente Iván Duque y al Centro Democrático…

No señor, esta fiscalía fue elegida por la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad. Ojo que acaba de compulsar copias contra Juan Guillermo Monsalve, contra Iván Cepeda y contra otras personas que seguramente sí están involucradas en el intento de obstruir a la justicia.

¿Se mantiene usted entonces en la tesis de que lo que hicieron en contra del expresidente Uribe y usted fue un montaje?

Sí, y lo están haciendo desde 2012, la izquierda de este país.

¿La izquierda? ¿Quién o quiénes exactamente?

El senador Iván Cepeda, desde que era representante a la Cámara, recorrió todas las cárceles de los Estados Unidos y algunas de Colombia buscando testigos para que declararan en contra del expresidente Uribe, y lo secundaron algunos otros congresistas y gentes de la izquierda. Otros que hace parte de todo este engranaje es el señor Daniel Coronel, uno de los que alimenta con sus columnas todo lo que lo que nos está pasando al doctor Uribe y a mí.