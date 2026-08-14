Uribe también defendió votación del Centro Democrático para dejar salir a Petro del país

El exmandatario Álvaro Uribe y el expresidente Gustavo Petro durante un encuentro en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

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La disputa política por el permiso que otorgó el Senado para las salidas al exterior del expresidente Gustavo Petro se han escalado y provocaron una doble ratificación por parte del Centro Democrático en el voto a esa solicitud. Y es que la bancada uribista fue una de las tantas que aprobó los viajes del ahora exmandatario, pero con ciertos condicionantes.

Fueron tan solo once votos en contra los que tuvo esta petición que Petro realizó cuatro días después de dejar el poder al Congreso. En la misma misiva aludió a “compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico”, por lo que resultaba necesario un visto bueno del Legislativo.

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De los pocos congresistas que se opusieron estuvieron figuras como “Jotape” Hernández, Alfredo Deluque o la bancada de Salvación Nacional. Su argumentación fue una supuesta intención de eludir procesos en la justicia colombiana, a pesar que el mandatario no tiene, de momento, ningún expediente o proceso vigente que le pueda impedir esa salida.

Bajo ese panorama es que el Centro Democrático volvió a ratificar el voto que dieron en la plenaria del Senado y que, además, fue reforzado por una comunicación del expresidente Álvaro Uribe. Según dijo el líder natural de ese partido, “a todos los expresidentes le han dado ese permiso. Inclusive hay expresidentes que lo pidieron por un año abierto y le concedieron el permiso. Yo informaba en cada caso, pero me concedieron el permiso”.

Uribe señaló que fue su partido el que le puso los condicionantes a Petro para sus salidas. Y es que el exmandatario, aunque tendrá carta blanca para dejar el país durante el próximo año, este tendrá que notificar al Senado de la República las fechas y los lugares a los que emprenderá esos viajes.

“Este partido ha sido un partido que le hizo oposición al presidente Petro sin negociaciones. Lealmente él se sabía que éramos de la oposición y que no éramos para negociar y lealmente estábamos con el país. Este es un partido institucional que reposa en un ideario y entre las instituciones democráticas de Colombia”, dijo Uribe.

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Su salida pública tuvo una motivación en recurrentes mensajes que militantes de su partido le extendieron ante la ola de críticas por respaldar esta posición. “muchas personas del Centro Democrático que se sientes amenazadas justamente en las semanas que se cumple un año de la muerte del doctor Miguel Uribe Turbay. Y amenazadas no por los argumentos de las redes sociales, que se respetan, sino por las acusaciones llenas de rabia contra el Centro Democrático”, dijo el expresidente.

En sus palabras Uribe ratificó el argumento de la bancada en el que aseguraron que “no hay ninguna razón judicial para negarle ese permiso al expresidente Petro”. “Se pidió que debería informar en detalle en cada salida. El Pacto Histórico lo aceptó y así se aprobó. De no haber aprobado ese permiso que tuvo una proposición aditiva del Centro Democrático sin ninguna limitación se estaría atropellando el derecho fundamental a la libre movilidad del expresidente Petro. Eso sería tutelable”, dijo Uribe.

Uribe citó su caso y señaló que cuando fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, también se le vulneró su derecho a la libre movilidad, pues la condena, sin estar ejecutoriada, no le permitió cumplir con sus actividades por orden de la jueza del caso. Dijo, en ese sentido, que “con acusaciones viscerales simplemente vamos a producir más violencia en Colombia”.

En respuesta al mensaje de Uribe, Petro aseguró que “tiene toda la razón. El principio fundamental de Colombia es la libertad. Nadie puede ni ser secuestrado en su libertad ni extorsionado, y menos por el estado si no hay una razón judicial”. Insistió, además, que “no existe ninguna razón judicial que me pueda impedir ir a donde quiera”.

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