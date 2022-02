“Hay tiempo para que el uribismo pueda llegar aquí”: precandidata Aydeé Lizarazo

Aydeé Lizarazo se ha desempeñado como concejala de Armenia, fue candidata a la Alcaldía de la ciudad y hoy es senadora por el MIRA. / Óscar Pérez Foto: Óscar Pérez

Con una carrera política construida bajo el amparo del Partido MIRA, la senadora Aydeé Lizarazo fue escogida su candidata presidencial para las elecciones 2022. Reconociendo ese trabajo a pulso, interno y en pro de los departamentos más olvidados del país -como el que la vio nacer, Quindío-, en enero la colectividad aceptó la invitación a participar en la consulta del Equipo por Colombia, la coalición de centro derecha en la que confluyen Alejandro Char, Enrique Peñalosa, David Barguil y Federico Gutiérrez. Lizarazo y el MIRA llegaron a la alianza con el voto cristiano y el compromiso de trabajar por la reactivación económica del país, el agro, las mujeres y los jóvenes.

Llegó al Congreso en 2018 y su experiencia en lo público ha estado muy ligada con el Quindío, ¿qué debe saber la ciudadanía de usted?

Soy una mujer de región, del Eje Cafetero, específicamente del departamento del Quindío, y en la política llegué a través de la oportunidad que el Partido MIRA me brindó hace 21 años. Allí he hecho toda mi carrera. Empecé en el Concejo de Armenia, luego tuve la oportunidad de ser candidata a la Alcaldía, a la Cámara de Representantes y hoy hago parte del Senado.

¿Cómo fue el proceso de escogencia en el partido de una precandidata única?

Al interior del Partido MIRA hay un proceso de democracia. Cuando se habló de participar este año en el proceso de elección a la Presidencia de la República con candidato propio hubo varios nombres sobre la mesa, como los de los congresistas de la bancada. En el proceso interno se hizo un análisis de las hojas de vida, la proyección de cada uno, sus estudios y demás. Todos estos fueron sumando para finalmente tomarse una decisión de que yo fuera la candidata única a la Presidencia de la República. Aquí también jugó un papel fundamental y es darles la participación a las regiones. Y yo las represento.

¿Qué pasó con la alianza cristiana con Colombia Justa-Libres, que lograron consolidar para aspirar al Congreso, pero no a la Presidencia?

Con Colombia Justa Libres tenemos una gran coalición que sé que va a dar con unos resultados grandes al Congreso. Para la Presidencia de la República no quedó establecido como un lineamiento o una camisa de fuerza para participar juntos. Quedamos en esa libertad para que cada partido tomara esa decisión de participar o no en otra coalición. El MIRA fue invitado al Equipo por Colombia, que también le ha hecho llamado a Colombia Justa Libres para que integre esta alianza y estamos esperando que ellos solucionen un problema interno jurídico que tienen, para que puedan tomar esa decisión libre y puedan llegar a ser parte de la coalición.

¿Y cómo fue esa invitación o el acercamiento, bajo que parámetros exactamente?

Cuando se está en medio de estos procesos se analiza cada partido, la coalición nos analizó y vio en el MIRA coincidencias. Cuando nos invitan, también nos vemos identificados en sus postulados, en cuanto promueven una reactivación económica, generación de empleo para la mujer y los jóvenes, reactivación del campo colombiano, el respeto por la democracia, las libertades y las instituciones. Esto prácticamente terminó de sellar esas grandes coincidencias que tuvimos nosotros desde el MIRA con la coalición, que nos permitió entonces aceptar esa invitación.

¿Cómo recibieron la decisión de Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático de no llegar al Equipo por Colombia, al sentir rechazo por parte de algunos integrantes?

Esas son decisiones personales que se respetan. Al interior de la coalición Equipo por Colombia ya hemos dado a conocer que estamos de acuerdo en que esas puertas continúen abiertas. Yo pienso que hay tiempo para que puedan llegar aquí. Hasta el 4 de febrero está abierta la posibilidad de que se integren más actores.

Además de Colombia Justa Libres y un cambio en la decisión del Centro Democrático, ¿a quién más esperarían ustedes en Equipo por Colombia?

Se le extendió de manera oficial la invitación a Colombia Justa Libres. Falta que ellos la acepten. Pero también se ha hablado de la intención de que llegue Salvación Nacional y si el Centro Democrático cambia de posición.

A diferencia de 2018, estas elecciones se han destacado por el tema de las coaliciones. ¿Quién no esté en ellas tiene menos posibilidades de llegar y pasar la primera vuelta?

Participar de una consulta interpartidista genera ventajas, porque es una campaña que se hace previa al mes de mayo y nos permite dar a conocer a los colombianos esa agenda programática, promover los candidatos, hacerlos más visibles. Eso ha hecho que en este 2022 el tema de las consultas haya tenido ese gran auge y un gran acompañamiento, porque lo podemos ver en las tres que participaremos el próximo 13 de marzo, que hay un buen número de precandidatos en cada una de ellas.

¿Era necesaria una mujer en la coalición, sabiendo que Dilian Francisca Toro optó por no aspirar y porque la visión de país de las mujeres es muy distinta a la de los hombres?

Sí es necesario que la mujer esté participando en la política activamente. En cada una de las consultas o en cada uno de los procesos electorales, no solamente por estar incluida en una lista, sino para que llegue efectivamente a esos espacios de participación a través del Congreso o en los territorios.

Ustedes como partido cristiano tiene una gran disciplina y mucha unidad, ¿cómo ve la llegada al Pacto Histórico de Alfredo Saade, líder cristiano que habla de aborto cero?

En medio de las iglesias cristianas hay diversidad. La iglesia de la que hago parte defiende la vida y por eso, cuando me preguntan frente al aborto, digo que comparto lo que ha dicho la Corte Constitucional, pero no promovemos este tipo de actos. Cuando me hablan de la eutanasia, igualmente. Así mismo, hay muchas personas que profesan la religión cristiana, pero tienen otros conceptos y postulados, a los que no quiero referirme en particular.

Hay mujeres a quienes les preocupa la llegada al poder de algunos movimientos cristianos, porque creen que podrían retroceder los derechos ganados. ¿En su caso, no retrocedería en nada de lo ya establecido por la Corte Constitucional?

Somos respetuosos ante lo establecido por la Corte y jurisprudencia, pero no promoveremos acciones para esto. De todas formas, es buenos señalar que no es competencia del Ejecutivo, del presidente, sino una acción más del Legislativo.

Pero Colombia es un país muy presidencialista, la opinión del presidente marca pauta en ese sentido...

Seguramente, pero desde la Presidencia no estaremos promoviendo ninguna acción en favor o en contra, sino dejarlo a quien le corresponde hacerlo. Sea al Legislativo o a las cortes. Siempre respetuosos del Estado de derecho y debemos sujetarnos a esas leyes.