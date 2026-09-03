Juan Felipe Lemos (La U) es el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral

Juan Felipe Lemos, magistrado del CNE y exsenador del Partido de la U. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Este jueves, en la primera sala plena del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Juan Felipe Lemos fue designado como el nueve presidente de este organismo. Su compañero de Salvación Nacional, el magistrado José Antonio Parra, lo acompañará como vicepresidente.

Lemos, exsenador del Partido de La U, llegó a esta dignidad con el respaldo de las mayorías de la sala, ya que siete de los nueve magistrados hacen parte de la coalición oficialista que resultó electa por las bancadas del gobierno el pasado 25 de agosto. Las voces de oposición son las de Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, ambas del Centro Democrático.

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Lemos es abogado de la Universidad de Medellín y tiene una especialización en Contratación Estatal. Además, es magíster en Gobierno de la Universidad Externado. Antes de ser senador fue representante a la Cámara y durante su trayectoria legislativa estuvo vinculado particularmente a las comisiones económicas.

Tras esta elección, Lemos y los magistrados tienen una cita pendiente con el registrador nacional, Hernán Penagos. Ese diálogo será clave no solo para los próximos comicios, los territoriales de 2027, sino para la reorganización interna de las entidades tras la decisión de la Corte Constitucional que tumbó uno de los artículos del Plan de Desarrollo de Gustavo Petro y le quitó al CNE la posibilidad de manejar de forma autónoma su presupuesto.

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Desde el 1 de enero de 2027, el monto del tribunal dependerá de la Registraduría, cuyo monto asignado es de COP 5,7 billones, de acuerdo con el proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para la vigencia de 2027. Según conoció este diario, los nuevos magistrados están trabajando en un “instrumento jurídico apegado a la ley” para que el CNE vuelva a tener autonomía presupuestal.

El órgano electoral tendrá que culminar los procesos de reposición de votos de las elecciones pasadas y revisar la financiación. También deberán definir la personería jurídica de La Fuerza, del exembajador Roy Barreras, y Movimiento Bolivariano, del ideólogo de la campaña de De la Espriella, Carlos Alonso Lucio. Así mismo, están pendientes los divorcios políticos de Alianza Verde, en cabeza la representante Catherine Juvinao y con el guiño del partido, y del Centro Democrático, por parte de la exsenadora María Fernanda Cabal.

Entre tanto, en el Congreso ya hacen tránsito las propuestas para modificar la elección de magistrados del CNE para que los partidos políticos no tengan peso en esa decisión.

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