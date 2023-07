Máximo Noriega, implicado en caso Nicolás Petro, tras aval para Gobernación del Atlántico

De acuerdo con los testimonios de Day Vásquez, habría sido Máximo Noriega quien presuntamente recibió el dinero que entregó el exnarco Santander Lópesierra a Nicolás Petro. Foto: Archivo Particular - Tomada de Twitter

En marzo de 2023, cuando Daysuris Day Vásquez contó en medios de comunicación que Nicolás Petro Burgos, su expareja e hijo del presidente Gustavo Petro, recibió dineros de narcotraficantes y cuestionados empresarios, su testimonio involucró a más de un viejo conocido en la región Caribe. Es más, ella misma fue capturada en la mañana de este sábado 29 de julio, junto a Nicolás, por la Fiscalía.

El testimonio de Vásquez implicó a otros tres personajes: al exnarcotraficante, Samuel Santander Lopesierra, conocido como El Hombre Marlboro; al empresario Alfonso el Turco Hilsaca, cuestionado por sus supuestos nexos con paramilitares y a un reconocido político costeño.

Según la versión de la exesposa, ese político era quien recibía el dinero de los presuntos pagos de narcos y luego se los entregaba a Nicolás. Se trata de Máximo Noriega, un abogado y contador que impulsó la candidatura a la presidencia de Gustavo Petro en el Atlántico; también fue concejal de Barranquilla y se perfila como el candidato a la Gobernación de ese departamento por el Pacto Histórico.

De acuerdo con Vásquez, “la plata que entregaban, se la daban a Noriega. El señor (Samuel Santander López Sierra) nunca le entregó nada directamente a Nicolás, todo fue a través de él. Que yo sepa hizo más de tres entregas de dinero”, dijo en marzo en entrevista con la revista Semana.

Aunque Noriega estaría salpicado en el escándalo, continúa en pie con su aspiración a la Gobernación y está en una pelea con su partido por el aval, pues las directivas de Colombia Humana no han querido reconocerlo como el candidato único para esa plaza.

La democracia y el ejemplo comienzan por casa.



Si la @ColombiaHumana_ decide no respetar mis derechos políticos ganados en la consulta interna ¿Quién les creerá cuando hablen de democracia? ¿Y el daño al gobierno del Cambio?#ElAvalDeMáximo no es un capricho, es un derecho. — maximonoriega_ (@Maximo_NoriegaR) July 28, 2023

Noriega sabía que su posible participación en los hechos llegarían a afectarle en los comicios regionales, es más, con un tono machista, cuestionó en marzo el testimonio de Day Vásquez y dijo que ella estaba “usando su dolor y afectación emocional como sucia arma política por parte de quienes han ostentado el poder en el Atlántico”.

Según el político, todo el escándalo consiste en una estrategia por parte de “las mafias y clanes tradicionales del Caribe” para sacarlo de la contienda. Y es que, según dicen, Nicolás Petro Burgos, que además es una de las figuras de mayor peso en el partido Colombia Humana, habría elegido a Máximo Noriega como su ficha a la Gobernación para que se enfrentara a la tradicional casa Char.

A pesar de insistir en esa teoría y de negar su participación en los hechos, desde el mismo Pacto Histórico le pidieron que renunciara a su aspiración por la Gobernación. Noriega no accedió a dicha petición y desde entonces ha seguido firme con su campaña, tanto así que su nombre fue puesto en la consulta interna de Colombia Humana en abril, en la que ganó con más del 90% de votos, pero la Colombia Humana no le ha dado el aval.

De acuerdo con su defensa, como no existe ninguna investigación en su contra, no tiene impedimento para llegar a la Gobernación: “Ha habido personas que han ocupado los mismos cargos que yo y están inhabilitadas, pero no tengo ninguna sanción de ese tipo. Además, incluso si hubiera una investigación en mi contra, lo cual no es el caso, no me inhabilitaría de ninguna manera”, dijo Noriega a Blu Radio.

Agregó que a pesar de que ganó la consulta interna, “hay un grupo de personas interesadas en tratar de meter a Alfredo Varela, que representa un pensamiento diferente al progresismo (...) Quieren meternos en el Pacto Histórico a Varela que viene de Cambio Radical”. Ante las peticiones de Noriega, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le pidió al Pacto reconocerlo como su candidato a la gobernación, pero este 29 de julio se cierran las inscripciones y eso no ha pasado.

Fuentes de la región describen al abogado Noriega como un “importante dirigente político que nunca ha ocupado grandes cargos de elección popular”. Ha sido cercano al petrismo, fue secretario del Instituto Distrital de Recreación y Deporte en la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá y ha sido clave en varias de las campañas petristas.

Por el momento, sobre él no recae una orden de captura, ni lo han llamado desde la Fiscalía a declarar. De todas formas, extraoficialmente ya negó su participación y aseguró que “ni antes, ni durante, ni después de la campaña que eligió a Gustavo Petro como presidente he recibido, gestionado o recaudado aportes, recursos económicos o contribuciones para su campaña o su presidencia”.

