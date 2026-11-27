En un memorial radicado esta semana, el gerente de la entidad, Hitler Rouseau Chaverra Ovalle, corrigió el informe que la misma Imprenta había entregado en octubre junto a la Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal (INCM) y advirtió “inconsistencias y una ausencia generalizada…

La Imprenta Nacional envió un informe al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que detalla inconsistencias en el modelo de pasaportes; aseguran que desde la entidad no es posible demostrar que el nuevo pasaporte colombiano sea igual de seguro que el anterior.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En un memorial radicado esta semana, el gerente de la entidad, Hitler Rouseau Chaverra Ovalle, corrigió el informe que la misma Imprenta había entregado en octubre junto a la Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal (INCM) y advirtió “inconsistencias y una ausencia generalizada de soportes documentales” en el modelo de producción pactado durante el gobierno de Gustavo Petro.

Según el escrito, la mayor parte de la fabricación y numeración de las libretas quedó en manos de terceros sin autorizaciones escritas ni responsabilidades definidas. Las instalaciones de la Imprenta en Bogotá, además, solo cuentan con un acta provisional que registró fallas en sensores, accesos y muelles de carga.

Este es el informe:

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.