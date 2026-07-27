“Solicito declarar insubsistente a Angie Rodríguez”: presidente Gustavo Petro

Presidente Gustavo Petro y directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez. Foto: Presidencia

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Luego de que la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, arremetiera nuevamente contra la administración saliente por presuntas irregularidades relacionadas con temas de corrupción, el presidente Gustavo Petro pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declararla insubsistente.

“Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga. Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido? Y por tal razón le solicito al ministro de hacienda declarar insubsistente a la directora del fondo de adaptación por incompetente", dijo Petro.

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En este contexto, Rodríguez, quien el día de ayer reiteró las denuncias que viene adelantando dijo que “yo le digo al presidente Abelardo que me escuche, que me gustaría hablar con él personalmente, que tengo mucho para hablar con él, que me escuche porque me he sentido completamente sola y desamparada, me amenazan”.

Luego de esta petición, hecha a través de una entrevista en Noticias RCN, De la Espriella manifestó: “Le solicito a la señora Fiscal General de la Nación, al señor Procurador y al señor Contralor General que escuchen lo que la Dra. Angie Rodríguez tiene para contarle a la justicia”.

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Además, el mandatario entrante pidió a su ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al director de la UNP designado, Didier Blanco, que se encarguen “desde el primer momento en que asuman el cargo, de garantizar la protección de la funcionaria Angie Rodríguez. La corrupción tendrá en mí a su principal enemigo: no más tolerancia con los corruptos”.

Las denuncias hechas por Rodríguez están relacionadas con el caso de Juliana Guerrero, que aseguró nuevamente, que sin ser funcionaria pública “ejercía presión en varias entidades para cobrar y pedir puestos, quitar y poner gente como ama y señora“.

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Además, señaló que quiere informar al presidente electo de una presunta red que existe para desacreditar a quiénes vienen presentando denuncias de este estilo.

“Existe una red de bodegas en el gobierno yo fui víctima de ellos, cuando ven que algo los está afectando tienen que crear una cortina de humo, se reúnen y empiezan a desprestigiar a las personas”, afirmó.

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Además, reiteró que entre otros de los asuntos que prenden sus alarmas está el manejo de los recursos del Fondo Adaptación destinados a La Mojana y manifestó su desacuerdo con el eventual traslado de unos recursos hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que ya contaban con un destino inicial.

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